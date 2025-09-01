歐央總裁警告：川普干預Fed將嚴重危害全球經濟

歐洲央行總裁拉加德（左）與聯準會主席鮑爾（右）。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）1日表示，失去獨立性的聯準會（Fed）將對全球經濟構成「嚴重危險」。

拉加德接受法國廣播公司Radio Classique訪問表示，「如果美國的貨幣政策不再具獨立性，而是依賴這個人或那個人的指令，那我相信對美國經濟平衡的影響，以及進而對全球的影響，將令人非常憂慮，因為美國是全球最大經濟體」。

川普對聯準會發起史無前例的攻擊，要求聯準會降低利率，他也一再威脅聯準會主席鮑爾，並開除聯準會理事庫克（Lisa Cook），她對川普的行動已提出告訴，預料他們法律戰將一路開到到最高法院。

拉加德進一步說，川普將「非常難以」掌控美國央行，「但如果他成功這麼做，我認為將對美國與全球經濟造成嚴重威脅。就維持物價穩定，以及確保最佳就業狀況而言，貨幣政策顯然會對維持美國物價穩定與確保最佳就業狀況產生影響」。

美國上訴法院上週五判決，川普多數關稅措施是非法的，拉加德說，這對全球經濟前景進一步增添不穩定性。

有關歐洲部分，拉加德說，歐洲央行已經達成物價穩定，並將竭盡一切必要努力，控制歐元區通膨。她表示，2％的通膨目標已經符合，「我們將繼續採取必要措施，確保通膨獲得控制，物價維持穩定」。

