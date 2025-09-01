市場雜訊不斷 避險資金湧入黃金、白銀ETF漲勢驚人

避險資金湧入黃金、白銀ETF。（路透）

〔記者張慧雯／台北報導〕美PCE（個人消費支出物價指數）數據未失控，加上美元指數受降息預期引導走弱，黃金、白銀分別站上每盎司3500美元、40美元關卡，帶動期元大S&P黃金（00635U）、期元大S&P黃金正2（00708L）分別上漲2.2%、4.4%，期元大道瓊白銀（00738U）更大漲近5%，再改寫上市以來新高。

法人分析，近期黃金、白銀表現熱，主因來自避險擔憂，包括川普解雇聯準會理事，動搖聯準會獨立性，以及俄烏雖有美國協調停戰，但兩國仍砲火猛烈，此外美國通膨受控，市場預期9月啟動降息，均有利貴金屬表現。

在多重利多因素簇擁下，黃金、白銀價格大幅走揚，白銀率先來到每盎司40美元，黃金期貨也在9月1日亞盤時間站上每盎司3500美元，突破4月22日以來近4個月的整理走勢。

法人建議，黃金長期由溫和通膨推升價格，若遭遇市場不確定性增加、實質利率下滑情境，更將助長價格表現，目前股市漲多、潛在通膨壓力影響債市評價，加上鮑威爾於全球央行年會明確釋出鴿派立場，黃金有機會成為現階段一枝獨秀資產，白銀也有機會獲帶動跟漲，積極型投資人可透過黃金、白銀ETF操作參與。

