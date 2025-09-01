晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

放棄逾300萬年薪！26歲女創業只花2年「再創高收入」 曝翻身秘訣

2025/09/01 19:14

Aliena Cai分享從4個商業錯誤中吸取了教訓，這些錯誤浪費了她的時間、金錢和精力。（翻攝自網路）Aliena Cai分享從4個商業錯誤中吸取了教訓，這些錯誤浪費了她的時間、金錢和精力。（翻攝自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕勇敢跳出舒適圈、轉職離開高薪工作，或許會帶來更高收穫。美國西雅圖一名26歲華裔女子，曾是6位數年薪（約新台幣305萬元以上）的資深產品設計師，卻毅然辭掉資工作，投入創業只為打造自己的線上課程，短短2年，她靠YouTube與自創品牌闖出名號，收入重返6位數。她也分享自己創業犯的4個錯誤，許會能少走許多冤枉路。

《商業內幕》報導，26歲的Aliena Cai曾在全球跨境電商平台eBay擔任資深產品設計師，她在任職期間，曾利用業餘時間在YouTube頻道分享關於使用者體驗設計的內容，以此作為副業，逐步累積了忠實觀眾。當頻道廣告與贊助收入達到一定水準後，她毅然辭職，全力經營自己的線上教育課程。

Aliena Cai花了兩年建立了穩固客群，收入也回到6位數，但創業初期她也犯下幾個錯誤。如果可以回到過去，她會告訴自己4件事，以節省時間、金錢和精力。

首先，她低估了行銷的重要性。課程最初的學生多半來自YouTube既有粉絲，未能有效觸及更大的潛在市場。後來，她透過製作更具好奇心的影片標題，並積極經營Instagram短影音，才逐漸打開新客源。

其次，Aliena Cai坦言曾低估產品價值，甚至因害怕令學生失望而過度保守承諾。這是她第一次自己當銷售員，因此感覺很虛偽。在推銷產品和收費方面，她常常感到很不自在，因為覺得責任重大。不幸的是，這種恐懼阻礙了自己盡可能充分地推銷產品。甚至低估了它的價值，因為害怕讓顧客失望。

第三個錯誤是「過度節省」。Aliena Cai表示有很長一段時間裡，覺得自己的價值與成就息息相關，所以不會尋求外部幫助，但這種心態只會耗費時間和精力，直到自己無力付出。她原本將所有工作攬在自己身上，直到筋疲力盡才開始外包剪輯，但當時為了省錢選擇便宜人力，反而浪費更多時間。最終，她選擇更專業的剪輯師，才真正解決問題。

此外，創業自由雖令人嚮往，但也比她想像中更難自律。她坦承，有時會浪費數小時沉迷社群媒體，甚至比參加公司會議更沮喪。為了改善時間管理，她設計了一款工具，能將任務依照緊急性和重要性排序，並以「擲骰子」方式協助決策。

儘管歷經挑戰，Aliena Cai仍認為自己走在正確道路。她指出，最大的成功在於「讓市場找到自己」。她持續嘗試不同內容，並透過問卷與觀眾互動，逐步塑造產品方向。如今，她的課程累計學員超過千人，收入重回6位數。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財