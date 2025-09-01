放棄逾300萬年薪！26歲女創業只花2年「再創高收入」 曝翻身秘訣

Aliena Cai分享從4個商業錯誤中吸取了教訓，這些錯誤浪費了她的時間、金錢和精力。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕勇敢跳出舒適圈、轉職離開高薪工作，或許會帶來更高收穫。美國西雅圖一名26歲華裔女子，曾是6位數年薪（約新台幣305萬元以上）的資深產品設計師，卻毅然辭掉資工作，投入創業只為打造自己的線上課程，短短2年，她靠YouTube與自創品牌闖出名號，收入重返6位數。她也分享自己創業犯的4個錯誤，許會能少走許多冤枉路。

《商業內幕》報導，26歲的Aliena Cai曾在全球跨境電商平台eBay擔任資深產品設計師，她在任職期間，曾利用業餘時間在YouTube頻道分享關於使用者體驗設計的內容，以此作為副業，逐步累積了忠實觀眾。當頻道廣告與贊助收入達到一定水準後，她毅然辭職，全力經營自己的線上教育課程。

Aliena Cai花了兩年建立了穩固客群，收入也回到6位數，但創業初期她也犯下幾個錯誤。如果可以回到過去，她會告訴自己4件事，以節省時間、金錢和精力。

首先，她低估了行銷的重要性。課程最初的學生多半來自YouTube既有粉絲，未能有效觸及更大的潛在市場。後來，她透過製作更具好奇心的影片標題，並積極經營Instagram短影音，才逐漸打開新客源。

其次，Aliena Cai坦言曾低估產品價值，甚至因害怕令學生失望而過度保守承諾。這是她第一次自己當銷售員，因此感覺很虛偽。在推銷產品和收費方面，她常常感到很不自在，因為覺得責任重大。不幸的是，這種恐懼阻礙了自己盡可能充分地推銷產品。甚至低估了它的價值，因為害怕讓顧客失望。

第三個錯誤是「過度節省」。Aliena Cai表示有很長一段時間裡，覺得自己的價值與成就息息相關，所以不會尋求外部幫助，但這種心態只會耗費時間和精力，直到自己無力付出。她原本將所有工作攬在自己身上，直到筋疲力盡才開始外包剪輯，但當時為了省錢選擇便宜人力，反而浪費更多時間。最終，她選擇更專業的剪輯師，才真正解決問題。

此外，創業自由雖令人嚮往，但也比她想像中更難自律。她坦承，有時會浪費數小時沉迷社群媒體，甚至比參加公司會議更沮喪。為了改善時間管理，她設計了一款工具，能將任務依照緊急性和重要性排序，並以「擲骰子」方式協助決策。

儘管歷經挑戰，Aliena Cai仍認為自己走在正確道路。她指出，最大的成功在於「讓市場找到自己」。她持續嘗試不同內容，並透過問卷與觀眾互動，逐步塑造產品方向。如今，她的課程累計學員超過千人，收入重回6位數。

