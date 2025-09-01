晴時多雲

晚年存款只剩60萬！66歲全職主婦「犯1大錯」慘陷困境

2025/09/01 18:11

日媒以真實案例，揭示了「過度依賴配偶」管理財務的危險。（示意圖，路透）日媒以真實案例，揭示了「過度依賴配偶」管理財務的危險。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕許多夫妻會共同規劃養老金，為退休生活做準備，若未規劃完善恐怕帶來危機。日本一名全職主婦長年全權交給丈夫管理家計，由於「過度依賴」配偶，在丈夫突然離世後，她才驚覺留下的存款只有300萬日圓（約新台幣62萬元），曾以為能舒適過上晚年，瞬間陷入財務拮据現實。日媒以這個真實案例，揭示了過度依賴配偶管理財務的危險。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，日本一名66歲M女士（化名）過去一直是全職主婦，家庭開銷全靠丈夫。兩人23歲結婚，生下孩子後她便辭去工作，大部分時間都是專職家庭主婦。丈夫為了家庭努力工作，30多歲就買房，將2個孩子送入私立大學直到自立。65歲退休後，丈夫仍持續尋找每周上班5天的兼職工作。

即使M女士建議「你可以慢慢休息了」，丈夫也堅定表示「能工作就得工作。」M女士因此把家計完全交給丈夫。然而，丈夫某天突然因心肌梗塞去世，局勢徹底改變。

丈夫去世後，M女士陷入茫然，當她試圖從銀行提取生活費和喪禮費用時，卻發現完全不知道密碼。嘗試輸入錯誤次數過多被鎖定，櫃檯告知「非本人無法提領」，讓M女士大吃一驚。之後，丈夫的帳戶被凍結，M女士手上只有少量現金和信用卡，不得不向孩子借錢以應付生活和辦理繼承手續。然而，事後更發現，所有存款加起來僅有約300萬日圓。

M女士把希望寄託在遺屬年金上，然而，等待她的同樣是殘酷的現實，由於身為全職家庭主婦，M女士自己的年金每月只有6萬多日圓（約新台幣1.2萬元），而她先生的遺屬年金也只有不到6萬日圓，合計每月僅約12萬日圓（約新台幣2.5萬元）。雖然房貸已清，但管理費、水電費、伙食費、日用品及醫療費用等等，加上僅300萬日圓存款，生活仍然捉襟見肘。M女士一直對存款如此少感到不解，那麼退休金呢？她甚至開始懷疑丈夫是否暗中揮霍，在她的兒子調查後揭開真相。

原來，丈夫雖然勤奮，但公司業績平平，最高年收入也僅約600萬日圓（約新台幣123萬元），要養育兩個孩子上私立大學，還購買房產，退休金約1000萬日圓（約新台幣206萬元），光房貸就幾乎耗盡，過去還曾定期支援經濟困難的父母。M女士偶爾嘗試兼職，但因「家事難以兼顧」及「人際關係困難」而放棄，善良的丈夫不逼迫妻子，努力一人維持家計，結果僅留下300萬日圓存款。M女士一邊感謝丈夫，一邊懊悔自己對家計一無所知，泣不成聲。

報導指出，過度依賴配偶極具風險，表面看似生活穩定，但卻可能暗藏危機，甚至配偶本身都不清楚實際情況。若長期任由配偶管理，可能在突發事件中陷入困境。了解自己的養老資金、年金狀況、生活費用，並避免過度依賴配偶，是每個人不可忽視的準備。

