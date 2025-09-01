晴時多雲

美撤豁免韓企嚇破膽 韓媒驚爆三星SK海力士在中投資達50兆韓元

2025/09/01 15:57

美國公布三星電子、SK海力士未來若在中國境內採購美製半導體設備，不再享有自動豁免，恐衝擊2家公司在中國的工廠。（彭博）美國公布三星電子、SK海力士未來若在中國境內採購美製半導體設備，不再享有自動豁免，恐衝擊2家公司在中國的工廠。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國公布三星電子、SK海力士未來若在中國境內採購美製半導體設備，不再享有自動豁免，須逐案申請許可，同時，美國已明確表態，只允許維持現狀的用途，不允許擴產或技術升級。韓媒直言，三星及SK海力士分別在中國砸下30兆韓元（約台幣6600億）及20兆韓元（約台幣4400億）以上，合計2公司在中國的投資至少 50兆韓元（約台幣1.1兆），如今這2家公司在中國建造的高塔面臨倒塌的風險。

《HankYung》以「中國砸下30兆韓元的三星怎麼辦？苦心經營的塔快要倒了，全面拉警報」為題，長文分析美國新政策對韓企的衝擊。

報導提及，三星電子、SK海力士在中國的投資規模龐大，美國的新政策將造成重大衝擊。其中，三星光是西安的NAND快閃記憶體工廠，就投入約 30兆韓元；SK海力士則在無錫的DRAM工廠與收購英特爾在大連的工廠，總計投入 20兆韓元以上，合計兩家公司在中國的投資至少 50兆韓元。

報導說，三星西安工廠負責全球約 35% NAND快閃記憶體產量，SK海力士無錫工廠則承擔了全球 40% DRAM 產量。分析師表示，用其他國家的設備取代主要的半導體設備是不可能的，因為它實際上被應用材料公司、科林研發和科磊等美國公司壟斷。

報導直言，美國政府已決定限制三星​​和SK海力士在中國的工廠進口美國半導體設備，三星電子、SK海力士在中國建造的高塔，如今面臨倒塌的危險。

報導稱，如果控制著全球約一半半導體設備市場的美國，拒絕提供這些設備，三星和SK海力士的中國工廠將無法正常運作。業內人士擔心，如果美國繼續推進其計劃，三星和SK海力士的中國工廠可能會關閉，或者只能生產低階產品。

對此，有人認為，美國的新政策可能有利於中國本土設備製造商，因為他們的設備可以填補市場空缺。《晶片戰爭》一書作者米勒告訴路透，此舉將使在中國設有工廠的韓國晶片製造商，更難繼續生產先進的晶片。

他認為，如果不對長江存儲和長鑫存儲等中國晶片製造商，採取進一步措施，就有可能以犧牲韓國企業為代價，為中國企業打開市場空間。

