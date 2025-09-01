金價飆逾40美元逼近史高！彭博喊4000美元不是夢 關鍵催化劑是「它」

彭博表示，黃金相對於原油的表現，可能成為推動金價飆抵盎司4000美元大關的主要催化劑。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金多頭注意了，週一（1日）亞洲盤交易，金價飆漲逾40美元，逼近3500美元史高，在市場看漲下，彭博大宗商品策略師麥格隆（Mike McGlone）表示，黃金相對於原油的表現，可能成為推動金價飆抵盎司4000美元大關的主要催化劑。

外媒報導，受到市場對聯準會本月降息的預期推動，同時聯準會獨立性和美國關稅擔憂，增強了黃金的避險需求，激勵金價走揚，週一亞洲交易時段，黃金現貨盤中來到3489.78美元，創4個多月新高。

請繼續往下閱讀...

雖然今年來，金價漲幅逼近30%，不過，McGlone認為，金價有望飆抵4000美元大關。

McGlone在X帖文中指出，金價飆升與原油價格下跌之間的巨大反差可能是催化劑。

他指出，金價今年迄今已上漲近30%，在全球資產表現中佔據主導地位，相比之下，原油期貨價格今年已下跌逾10%，躋身最疲軟的主要資產之列。

根據McGlone的展望，這種背離表明潛在的經濟壓力，投資者越來越青睞避險資產。

關鍵在於這些對立力量的可持續性，他指出，在財政失衡、經濟增長放緩和地緣政治不確定性的背景下，黃金仍然受到持續需求的支撐，從而鞏固其作為防禦性保值工具的地位。

他進一步指出，在這種背離持續下，黃金價格有望漲至4000美元，而WTI原油則可能跌至每桶40美元。

另獨立貴金屬分析師、「泡沫報告」（BubbleBubble Report）創始人科倫博（Jesse Colombo）強調，本輪上漲主要源於技術面因素，黃金形成了1個三角形整理的形態，就像被壓縮的彈簧，現在終於釋放壓力。他預測，如果突破3500美元關口，未來幾個月金價可能會突破4000美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法