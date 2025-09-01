晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

金價飆逾40美元逼近史高！彭博喊4000美元不是夢 關鍵催化劑是「它」

2025/09/01 15:34

彭博表示，黃金相對於原油的表現，可能成為推動金價飆抵盎司4000美元大關的主要催化劑。（美聯社資料照）彭博表示，黃金相對於原油的表現，可能成為推動金價飆抵盎司4000美元大關的主要催化劑。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金多頭注意了，週一（1日）亞洲盤交易，金價飆漲逾40美元，逼近3500美元史高，在市場看漲下，彭博大宗商品策略師麥格隆（Mike McGlone）表示，黃金相對於原油的表現，可能成為推動金價飆抵盎司4000美元大關的主要催化劑。

外媒報導，受到市場對聯準會本月降息的預期推動，同時聯準會獨立性和美國關稅擔憂，增強了黃金的避險需求，激勵金價走揚，週一亞洲交易時段，黃金現貨盤中來到3489.78美元，創4個多月新高。

雖然今年來，金價漲幅逼近30%，不過，McGlone認為，金價有望飆抵4000美元大關。

McGlone在X帖文中指出，金價飆升與原油價格下跌之間的巨大反差可能是催化劑。

他指出，金價今年迄今已上漲近30%，在全球資產表現中佔據主導地位，相比之下，原油期貨價格今年已下跌逾10%，躋身最疲軟的主要資產之列。

根據McGlone的展望，這種背離表明潛在的經濟壓力，投資者越來越青睞避險資產。

關鍵在於這些對立力量的可持續性，他指出，在財政失衡、經濟增長放緩和地緣政治不確定性的背景下，黃金仍然受到持續需求的支撐，從而鞏固其作為防禦性保值工具的地位。

他進一步指出，在這種背離持續下，黃金價格有望漲至4000美元，而WTI原油則可能跌至每桶40美元。

另獨立貴金屬分析師、「泡沫報告」（BubbleBubble Report）創始人科倫博（Jesse Colombo）強調，本輪上漲主要源於技術面因素，黃金形成了1個三角形整理的形態，就像被壓縮的彈簧，現在終於釋放壓力。他預測，如果突破3500美元關口，未來幾個月金價可能會突破4000美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財