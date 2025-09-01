三星輸中豁免遭美撤銷 李在鎔回應了

美韓企業高層日前舉行圓桌會議，與會者包括三星電子會長李在鎔（右）、輝達執行長黃仁勳（左）等。未料沒幾天，美國宣布三星、SK海力士未來若在中國境內採購美製半導體設備，將不再享有自動豁免。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國公布最新聯邦公報，三星電子、SK海力士未來若在中國境內採購美製半導體設備，將不再享有自動豁免，須逐案申請許可，引發外界擔憂在中產線可能卡關。對此，三星會長李在鎔8月31日從美返韓，他抵達仁川機場受訪時僅表示，「我必須努力」。

美國總統川普與南韓總統李在明8月25日在華府舉行峰會，並在航太、造船、能源等領域加強合作。峰會後，美韓企業高層舉行圓桌會議，與會者包括三星電子會長李在鎔、輝達執行長黃仁勳等，韓企承諾將在美國投資1500億美元。

根據《朝鮮日報》1日報導，李在鎔在8月31日凌晨從美返韓，被問及有關美國政府近期加強對中國進口美國半導體設備限制時僅表示，「我必須努力」。之後便離開機場。媒體被問及這次出差的感受時，他則保持沉默。

