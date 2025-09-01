晴時多雲

2011年來首見 ! 白銀現貨漲破40美元大關 花旗上看「這價位」

2025/09/01 15:35

白銀現貨今（1日）漲破40美元大關，為2011年來首見。（美聯社）白銀現貨今（1日）漲破40美元大關，為2011年來首見。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕目前在美國聯準會（Fed）降息預期升溫的推動下，白銀市場迎來高光時刻。據報導，現貨白銀（XAGUSDOZ）今（1日）在亞洲交易時段突破每盎司40美元關鍵心理關口，創下2011年以來新高，今年迄今累計漲幅超過40%。

花旗集團大宗商品研究主管Ed Morse指出，實質利率下行直接降低持有無息資產的機會成本，加上非農就業報告恐強化鴿派立場，資金正加速配置貴金屬避險。據報導，花旗維持其在未來6-12個月內銀價達到43美元/盎司的看漲預期，並建議投資人持有COMEX白銀多頭部位。

據報導，此輪貴金屬飆漲的核心動能源自聯準會貨幣政策轉向的預期。隨著美國通膨數據持續回落，交易員對9月Fed會議降息押注機率升至92%，加上美國內政部地質勘探局（USGS）近期提議，將白銀、銅、矽等六種礦產添加至2025年關鍵礦產清單草案中，並稱這些資源對美國經濟和國家安全至關重要。

目前該草案已在《聯邦公報》發布，並開放30天供民眾評議。美國內政部長Doug Burgum表示，此舉旨在為減少美國對進口的依賴、擴大國內生產提供路線圖。

目前現貨白銀報40.33美元/盎司、漲幅超1.6%。而這輪漲勢與黃金、鉑金和鈀金等其他貴金屬的走勢同步，黃金也於本周初創下自4月歷史高點以來的新高。

白銀協會稱，在全球對太陽能板等清潔能源技術需求成長的背景下，白銀市場正走向連續第五年的供應短缺。數據顯示，資金正持續湧入白銀交易所交易基金（ETF），8月份已是連續第7個月的資金流入，這是自2020年以來最長的連續流入週期。

《彭博》指出，投資者的集中買入，已導致倫敦可自由交易的金屬庫存減少，市場持續呈現緊張狀態，「關鍵礦產」的政策是催化原因之一。

分析師認為，考慮到美國白銀進口依賴度高達64%，關稅風險被市場明顯低估，目前的期貨溢價水準並未充分反映關稅實施的可能性。一旦徵稅，將為COMEX白銀期貨創造可觀的套利空間。

