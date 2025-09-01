晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

新制勞退基金7月獲利轉正 勞工每人可分紅逾2千元

2025/09/01 13:17

勞動基金運用局今（1）日公告最新投資績效（記者李靚慧攝）勞動基金運用局今（1）日公告最新投資績效（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕攸關1292萬勞工退休後分紅金額的新制勞退基金，今年前6月仍處虧損狀態，因7月單月大賺943.8億元，前7月累計帳面收益已轉正，達287.8億元，平均每位勞工帳面可分紅2228元。

勞動基金運用局今（1）日公告最新投資績效，截至114年7月底，整體勞動基金規模為7兆1024億元，7月帳面大賺1480.3億元，累計前7月帳面大賺1480.3億元。其中規模達4兆6555億元的新制勞退基金，7月單月大賺943.8億元，累計前7月帳面收益287.8億元，收益率0.61％。

以目前新制勞退基金1292萬勞工帳戶計算，至7月底每位勞工帳面可分紅2227.6元，終於脫離上半年的帳面虧損窘況，勞工可稍微放心。

勞動基金運用局提醒，新制勞工退休基金固定在每年3月分配前一年度收益，且勞工須年滿60歲才可申請提領，屆時實際分配到的收益金額，仍與勞工個人帳戶內累計投資金額、投資年資有關；因每位勞工投入金額及投資年資不同，實際配得的收益數也不同。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財