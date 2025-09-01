新制勞退基金7月獲利轉正 勞工每人可分紅逾2千元

勞動基金運用局今（1）日公告最新投資績效（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕攸關1292萬勞工退休後分紅金額的新制勞退基金，今年前6月仍處虧損狀態，因7月單月大賺943.8億元，前7月累計帳面收益已轉正，達287.8億元，平均每位勞工帳面可分紅2228元。

勞動基金運用局今（1）日公告最新投資績效，截至114年7月底，整體勞動基金規模為7兆1024億元，7月帳面大賺1480.3億元，累計前7月帳面大賺1480.3億元。其中規模達4兆6555億元的新制勞退基金，7月單月大賺943.8億元，累計前7月帳面收益287.8億元，收益率0.61％。

請繼續往下閱讀...

以目前新制勞退基金1292萬勞工帳戶計算，至7月底每位勞工帳面可分紅2227.6元，終於脫離上半年的帳面虧損窘況，勞工可稍微放心。

勞動基金運用局提醒，新制勞工退休基金固定在每年3月分配前一年度收益，且勞工須年滿60歲才可申請提領，屆時實際分配到的收益金額，仍與勞工個人帳戶內累計投資金額、投資年資有關；因每位勞工投入金額及投資年資不同，實際配得的收益數也不同。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法