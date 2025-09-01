晴時多雲

豁免遭撤 三星、SK海力士週一股價下挫

2025/09/01 13:02

豁免遭撤，三星、SK海力士週一（1日）股價下挫。（示意圖，彭博）豁免遭撤，三星、SK海力士週一（1日）股價下挫。（示意圖，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國公布最新聯邦公報，三星電子（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）未來若在中國境內採購美製半導體設備，將不再享有自動豁免，須逐案申請許可。受此利空消息衝擊，三星、SK 海力士週一（9月1日）股價應聲下跌。

綜合媒體報導，根據美國最新聯邦公報，美國商務部將撤銷三星、SK海力士向其中國廠出口美國技術的豁免權。美國商務部2022年對美國半導體製造設備銷往中國實施全面禁令時，讓三星電子和SK海力士享有豁免權，不需要針對每次設備出口單獨向美國政府申請許可證。

美國政府的新措施意味著，三星和SK海力士未來必須向美國政府提出許可申請，經審核通過後，方可為其在中國的工廠採購相關設備。

報導指出，美國此舉是針對「驗證最終用戶」（VEU）規則所做的調整，目的是限制中國的先進晶片製造能力，並防止敏感技術外流。新規定將於120天後生效。

有分析指出，三星超過3分之1的DRAM產能設在中國，而SK海力士則有約3到4成的 DRAM與NAND產能也在中國，未來恐面臨供應鏈與投資策略調整壓力。

受上述利空消息衝擊，三星、SK 海力士週一盤中股價一度下跌2.7%，低見6萬7800韓圜；SK海力士股價則一度重挫逾5%，最低觸及25萬5500韓圜。

截至台北時間9月1日中午12點55分左右，三星股價暫報6萬7900韓圜，跌幅2.58%；SK 海力士股價暫報25萬5750韓圜，跌幅4.93%。

