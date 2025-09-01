美關稅衝擊 無薪假人數直逼5000人 8成可獲薪資補貼

勞動部勞動條件及就業平等司黃琦雅指出，這期減班休息實施的人數大多仍集中在製造業（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕美國20+N關稅尚未底定，勞動部每半個月公告的減班休息（無薪假），已有4863人實施，勞動部表示，其中有62.8%的企業自述受美國的關稅影響，若以實施的行業別統計，有168家企業、3812名員工，適用勞動部8月1日宣布的「加強版僱用安定措施」，佔整體實施人數的近8成。

勞動部今（1）日公布受景氣影響勞雇雙方協商減少工時統計，共245家、4863人實施，較上期（8月18日）公布的191家、3934人，本次家數增加54家，人數增加929人。

勞動部勞動條件及就業平等司黃琦雅指出，這期實施的人數大部分仍是製造業，製造業實施家數達191家4479人，較上期增加45家，人數增加889人；其中又以金屬機電工業156家、人數3685人最多，減班休息的模式以月休5到8天為主、佔42%。至於金屬機電工業中佔比最高的是機械設備製造業，家數有92家、2045人，其中有2家實施人數破百，1家是做鑽孔機、首次通報，人數達110人，預計每週休1天，主要是內外銷北美；另外一家是工具機製作，因為客戶暫緩訂單，所以通報月休1至4天，員工人數有103人，因機械設備製造業已納入僱用安定措施的適用，因此相關員工都可以申請僱用安定措施的薪資補貼。

至於目前美國關稅對企業的影響狀況，從此次減班休息的通報中，共有118家事業單位自述，是受到美國關稅影響申請減班休息，人數是3055人，比上期增加45家、人數增加667人。其中有168家企業、3812名員工，適用8月1日宣布的加強版僱用安定措施，換言之，受美國關稅影響，有62.8%的企業自述受美國的關稅影響，但是整體的減班休息，有將近8成的員工，可以申請勞動部的僱用安定措施。

黃琦雅強調，這些實施減班休息的員工，在減班休息期間，工資與過去6個月的平均月投保薪資差額的70%，勞動部將給予補貼，最高可領取1萬2110元的薪資差額；若同時參加「因應美國對等關稅政策支持減班休息勞工再充電計畫」，也可以合併請領訓練津貼。

勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資（2萬8590元），實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，也應為勞工提繳勞工退休金。

