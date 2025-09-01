晴時多雲

不是華為 ! 美媒爆 : 填補H20中國缺口是「這家」晶片 原因曝光

2025/09/01 12:18

市場傳出，阿里巴巴和其他晶片設計公司正在填補輝達在中國銷售產品遭遇監管障礙後留下的空白。（路透資料照）市場傳出，阿里巴巴和其他晶片設計公司正在填補輝達在中國銷售產品遭遇監管障礙後留下的空白。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國政府終於放行輝達（NVIDIA）H20晶片後，卻遭中國高層抵制，形成「放行但不買」的局面。近日市場傳出，阿里巴巴（Alibaba）已自行研發新款 AI 晶片並進入測試階段，這款晶片主要支援人工智慧推論任務，被視為「遞補 H20」的解方。

《華爾街日報》報導，阿里巴巴和其他晶片設計公司正在填補輝達在中國銷售產品遭遇監管障礙後留下的空白。知情人士表示，阿里巴巴的新晶片是為推理而非訓練而設計的，其晶片傳只供推論、與輝達相容。

知情人士表示，包括阿里巴巴在內的私人雲端運算公司一直沒有大量訂購華為的晶片，拒絕了中國官方的採用建議，原因是這些中國科技巨頭認為，華為是雲端服務領域的直接競爭對手。

據報導，阿里巴巴此次並未依賴台積電，而是委託中國代工廠生產。主要是華府禁止台積電為中國企業代工先進AI晶片，中資晶片廠只能依靠相對落後的製程與設備，導致產能與供應能否穩定，仍存在挑戰。

知情人士透露，上海新創公司MetaX正在利用上一代技術製造新晶片，以突破這些瓶頸。 MetaX將兩塊較小的晶片組合在一起，以彌補性能損失。

值得注意的是，阿里晶片將與輝達生態體系相容，工程師可直接利用現有為輝達 GPU 撰寫的程式，顯著降低切換成本。因此，與華為自家晶片形成鮮明對比。儘管華為產品獲官方支持，但因軟體效能與互聯速度不足，且不相容輝達平台，市場接受度有限。

產業人士指出，中國雲端服務商普遍對華為持保留態度，原因在於華為同時也是雲市場競爭者。相較之下，阿里晶片若能穩定量產，將更容易獲得業界採納。

