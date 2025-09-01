掌握消息前「買賣自家股票」！杏輝集團董座夫婦內線交易起訴

檢調偵辦杏國公司內線交易案，約談母公司杏輝集團董事長李志文（圖右），訊後諭令他150萬元交保。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕杏國新藥董事長李志文與其妻子郭令芳，被控掌握新藥臨床試驗與減資案等重大消息前，違法透過人頭帳戶交易自家股票，涉嫌內線交易，破壞市場公平。台北地檢署今偵結，全案依證券交易法內線交易罪起訴李男、郭女、杏輝藥品工業協理樓姓主管及賴姓董事共4人。

杏國新藥屬國內知名大藥廠杏輝的子公司，公司資本額15億、員工數55人，核心業務為新藥開發、眼科檢診儀器、保健食品及委託測試等。起訴書指出，李志文兼任股票上櫃的杏國新藥公司、母公司股票上市的杏輝藥品工業公司的董事長，妻子郭令芳則擔任機要秘書及管理處協理。

檢方調查，杏國新藥自2022年1月起委託美商安美睿生技撰寫「全球胰臟癌三期臨床試驗計畫書（CTA68）」，同年3月送交美國FDA審查，4月7日公告獲准執行試驗，屬對股價有重大影響的「利多消息」。公告前一天股價收37.2元，兩日內即漲至43.6元，漲幅近18%，成交量更暴增4.5倍。

不過，早在公告前，李志文即透過妻子郭令芳及協理樓姓主管操作人頭帳戶，大量買進杏國股票。檢方認定，此舉已違反「未公開前18小時內不得交易」的規定。

此外，杏國母公司杏輝藥品董事會於2022年3月15日決議減資，屬重大「利空消息」，而於正式公告前，郭令芳與樓姓主管仍指示人頭帳戶交易杏輝股票，違法套利。

檢方統計，李志文與郭令芳共獲利逾45萬元、郭令芳與樓姓主管獲利約28.6萬元，賴姓董事則因內線交易獲利14萬7000元，案經台北市調處移送偵辦，賴男自動繳回犯罪所得，並獲檢方建議從輕量刑，全案依證券交易法171條內線交易罪提起公訴，同時聲請沒收不法所得。

