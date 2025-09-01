晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

掌握消息前「買賣自家股票」！杏輝集團董座夫婦內線交易起訴

2025/09/01 11:39

檢調偵辦杏國公司內線交易案，約談母公司杏輝集團董事長李志文（圖右），訊後諭令他150萬元交保。（資料照）檢調偵辦杏國公司內線交易案，約談母公司杏輝集團董事長李志文（圖右），訊後諭令他150萬元交保。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕杏國新藥董事長李志文與其妻子郭令芳，被控掌握新藥臨床試驗與減資案等重大消息前，違法透過人頭帳戶交易自家股票，涉嫌內線交易，破壞市場公平。台北地檢署今偵結，全案依證券交易法內線交易罪起訴李男、郭女、杏輝藥品工業協理樓姓主管及賴姓董事共4人。

杏國新藥屬國內知名大藥廠杏輝的子公司，公司資本額15億、員工數55人，核心業務為新藥開發、眼科檢診儀器、保健食品及委託測試等。起訴書指出，李志文兼任股票上櫃的杏國新藥公司、母公司股票上市的杏輝藥品工業公司的董事長，妻子郭令芳則擔任機要秘書及管理處協理。

檢方調查，杏國新藥自2022年1月起委託美商安美睿生技撰寫「全球胰臟癌三期臨床試驗計畫書（CTA68）」，同年3月送交美國FDA審查，4月7日公告獲准執行試驗，屬對股價有重大影響的「利多消息」。公告前一天股價收37.2元，兩日內即漲至43.6元，漲幅近18%，成交量更暴增4.5倍。

不過，早在公告前，李志文即透過妻子郭令芳及協理樓姓主管操作人頭帳戶，大量買進杏國股票。檢方認定，此舉已違反「未公開前18小時內不得交易」的規定。

此外，杏國母公司杏輝藥品董事會於2022年3月15日決議減資，屬重大「利空消息」，而於正式公告前，郭令芳與樓姓主管仍指示人頭帳戶交易杏輝股票，違法套利。

檢方統計，李志文與郭令芳共獲利逾45萬元、郭令芳與樓姓主管獲利約28.6萬元，賴姓董事則因內線交易獲利14萬7000元，案經台北市調處移送偵辦，賴男自動繳回犯罪所得，並獲檢方建議從輕量刑，全案依證券交易法171條內線交易罪提起公訴，同時聲請沒收不法所得。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財