關稅較高也有路可走 龔明鑫：非美市場空出很多機會

2025/09/01 11:12

經濟部長龔明鑫。（記者王藝菘攝）經濟部長龔明鑫。（記者王藝菘攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長龔明鑫今日正式上任，談及美國對等關稅對產業影響，龔明鑫表示，某些產業雖在美國市場較部分競爭對手國高一些，「但如果這些競爭對手國來搶佔美國市場的話，非美國市場也是有空出很多機會，也值得我們去訴求多元市場，所以任何狀況都可以讓我們有路可以走、有策略可以因應」。

龔明鑫在新任部長布達典禮後受訪表示，立法院已通過韌性特別條例，其中930億元產業支持方案，行政院會儘速提出相關預算，希望立法院儘速通過，就能依據特別預算來執行，不過在特別預算實施前，行政院已指示各部會「移緩濟急」處理。

龔明鑫續說，關稅涉及層面複雜，美國提高關稅，就會影響到訂單結構變化，例如某些產業雖然在美國市場的關稅高一點，相對於某些競爭對手國高一些，「但如果這些競爭對手國來搶佔美國市場的話，非美國市場也是有空出很多機會，也值得我們去訴求多元市場，所以任何狀況都可以讓我們有路可以走、有策略可以因應」，並非關稅比較高就無路可走，不完全是如此，要看各產業不同的狀況。

龔明鑫也預告近日行程，除今天下午將與產業公協會展開交流會議，明、後天也會赴中南部了解個別企業的狀況，如此一來提出因應策略時也能精準對接產業需求。

