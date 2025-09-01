晴時多雲

川普對等關稅遭判違法 鄭麗君親自說明最新進度

2025/09/01 11:08

美國總統川普的多數對等關稅遭聯邦上訴法院判決違法，是否影響台美關稅後續談判，對此，行政院副院長鄭麗君今（1）日指出，政府將持續關注美方動態發展，為產業支持更好、更合理稅率。（記者塗建榮攝）美國總統川普的多數對等關稅遭聯邦上訴法院判決違法，是否影響台美關稅後續談判，對此，行政院副院長鄭麗君今（1）日指出，政府將持續關注美方動態發展，為產業支持更好、更合理稅率。（記者塗建榮攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國總統川普的多數對等關稅遭聯邦上訴法院判決違法，是否影響台美關稅後續談判，對此，行政院副院長鄭麗君今（1）日指出，政府將持續密切關注美方動態發展，為產業支持更好、更合理稅率，跨部會共同參與，一起繼續努力。

行政院今日上午舉行卸新任秘書長交接典禮，由鄭麗君監交，鄭麗君指出，她與卸任的秘書長、轉任經濟部長的龔明鑫，與新任秘書長張惇涵都是老朋友、老戰友。

鄭麗君強調，龔明鑫是財經專家，可說是行政院長卓榮泰的明星王牌，不僅籌設經發會，還積極協調各部會提出多項政策，包括投資台灣3大方案2.0、中小微企業多元振興發展、6大區域旗艦計畫、產創條例修正案、攬才專法修正等，這些工作都要帶到經濟部繼續努力。

鄭麗君表示，龔明鑫出任經濟部長，推動經濟優先目標，領導經發會各項政策，包含能源、治水、擴大內需、傳產升級轉型，與國科會、國發會一起推動AI新十大時代建設；而經發會的「創新經濟」、「均衡台灣」、「包容成長」三大目標，當初由龔明鑫制定，現在由他來實現。

此外，鄭麗君也說，張惇涵歷練地方政府，總統府，在每個職位表現傑出，擔任副秘期間相助賴總統，總統府秘書長潘孟安推動政務，身兼總統府三委員會副執行秘書，讓三委員會運作順暢，更是跨領域「政策控」。

至於關稅議題，鄭麗君提到，龔明鑫與張惇涵都是台美工作小組重要成員，談判小組在府院會商、國安會開會時，兩人都是成員，未來龔明鑫與張惇涵也能無縫接軌。

鄭麗君強調，美國對等關稅是否會改變，仍需視美國政府及最高法院如何決定，依照美國聯邦巡迴上訴法院此次的判決及另外頒佈的命令來看，美國政府仍可對各國來特徵對等關稅。談判團隊目標就是繼續為產業爭取更好、更合理的稅率，並密切持續的關注後續發展。談判團隊是跨部會共同參與，一起繼續努力。

