上緯投控股臨會 董座：啟動機器人及航太複材轉型戰略

2025/09/01 10:50

上緯投控今日舉行股臨會，董座蔡朝陽指出，啟動機器人及航太複材轉型戰略。（業者提供）上緯投控今日舉行股臨會，董座蔡朝陽指出，啟動機器人及航太複材轉型戰略。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕上緯投控（3708）今（1）日召開第1次股東臨時會，決議處分子公司 Swancor（Samoa） 所持有的上緯新材（688585.SH）部分股權，並通過章程修訂新增副董職務；上緯投控董事長蔡朝陽表示，積極推動轉型，透過資源重組與新創布局，逐步實現從材料科技跨足智能機器人與航太產業的戰略目標，由於大盤下跌逾200點，上緯股價今日開低走低，目前來到跌停板130元。

蔡朝陽指出，在轉型布局上，上緯投控以智能機器人與航太為雙核心引擎。旗下上緯智聯將專注自有品牌「TaiiBot 台智寶」機器人的研發、生產與銷售，並攜手子公司提供非金屬零組件，強化整體供應鏈，未來3至5年規劃投入6至10億元，明年第1季前打造200-400坪機器人展示與教育空間，以實體機器人展示推動產業交流與應用面開發。

同時，今年新設的艾若颯航太科技也於8月開始運營，專注航太複合材料與機器人相關零部件整合，今年營收有望達3500至3700萬元間，預估今年將有盈餘。蔡朝陽認為，公司正積極推動轉型，透過資源重組與新創布局，逐步實現從材料科技跨足智能機器人與航太產業的戰略目標，未來將以最快速度組建台灣在地供應鏈，打造台灣製首台TaiiBot人形機器人，為產業注入全新能量，同時廣招各領域專業人才，包括人工智慧、機器人研發、材料科學、系統整合與國際市場行銷等，期盼吸引具備企圖心與創新精神的專業人士加入，共同推動台灣機器人與航太產業邁向國際。

