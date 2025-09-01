潛在報酬率逾9成！大研生醫申購最後1天 吸引31萬人搶購

保健食品大廠大研生醫（7780）公開申購今（9月1日）進入最後一天，目前認購人數已超過31萬人。圖為大研生醫董事長張家銘（右）及大研生醫總經理林東慶（左）。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕保健食品大廠大研生醫（7780）公開申購今（9月1日）進入最後一天。由於中籤後的預期獲利可觀，吸引大批股民申購，目前認購人數已超過31.7萬人。

綜合媒體報導，大研生醫將於9月9日轉上市，並於8月28日至9月1日止辦理上市櫃公開申購，承銷張數6615張，申購每股價格為158元，每人1次申購1張。若以大研生醫上週五（8月29日）收盤價305.34元計算，若是抽中可望獲利14.7萬元，報酬率為93%。

請繼續往下閱讀...

由於中籤後的預期獲利可觀，吸引大批股民參與申購。根據HiStock嗨投資理財社群公布的數據顯示，截至9月1日早上10點20分，大研生醫累計申購人數達已31萬7586人，中籤率為2.08%。

大研生醫將於9月3日上午舉行公開抽籤，投資人最晚可於當天中午12點前得知中籤結果。未中籤者將於9月4日獲得退款，中籤投資人則預計於9月9日上午8點半前收到股票配發至證券帳戶。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法