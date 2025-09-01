美放行輝達對中出口 卻收緊韓企 ! 韓媒喊 :「雙重標準」

三星會長李在鎔（左）、黃仁勳和SK集團會長崔泰源上月在華府韓美商業圓桌會議相會。（取自韓聯社、The Korea Herald）

〔財經頻道／綜合報導〕美國加強對韓國企業的晶片限制，再度讓南韓陷入進退兩難，尤其是在幾日之前，美韓兩國領導人才在雙邊峰會上承諾加強聯盟。韓媒報導，輝達執行長黃仁勳將在10月訪韓參加APEC，是否會參觀三星與SK工廠引關注。

對此，韓媒指出，美國對輝達、AMD等美國企業出口晶片到中國採取寬鬆態度，但對韓國三星電子、SK海力士等企業加大限制力度，引發「雙重標準」爭議。

請繼續往下閱讀...

報導指出，美國商務部近日批准輝達H20人工智慧（AI）晶片和AMD的MI308晶片向中國出口。美國川普總統則進一步表明了靈活性，如果輝達高端產品 Blackwell的降級版本發布，他將允許其出口到中國。

但美國商務部工業安全局（BIS）在上週五預先發布的監管指南中，將三星電子位於中國的西安工廠和SK海力士位於中國的無錫工廠從驗證最終用戶（VEU）計劃中移除，今後在中國工廠引進設備必須逐案審查。

韓媒指出，目前三星電子和 SK 海力士處於警惕狀態，因為其中國工廠生產的 DRAM和NAND快閃記憶體的流程管理的不確定性可能會增加。如果半導體設備的順利進口被推遲或被拒絕，產量或無缺陷產品的比例可能會下降，從而提高獲利能力。

業內人士指出，對韓國政府來說，時機令人不安。專家批評，川普政府此舉破壞了美國政策的一致性和可信度，因為前總統拜登領導下與盟友達成的協議正被毫不猶豫地推翻。

韓媒報導，輝達執行長黃仁勳10月將訪韓參加APEC，是否會參觀三星與SK工廠引關注。

