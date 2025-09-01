晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

不怕踩雷！好市多10種單身「省錢」商品1次看

2025/09/01 13:32

好市多10種單身「省錢」商品1次看。示意圖（歐新社資料照）好市多10種單身「省錢」商品1次看。示意圖（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）對家庭購物者來說方便又實惠，但是對於「1人飽全家飽」的單身者，大包裝可能會造成不必要的浪費，未必划算，不過，外媒報導，在物價高漲的年代，單身者仍值得支付年費，如紙巾、燈泡、襪子和內衣等10種必需品，在好市多買可為荷包省下一大筆錢。

好市多以物美價廉，深受消費者喜愛，也讓消費者甘願每年支付年費，然大包裝的特色，也對單身帶來許多困擾，如商品太多，吃不完造成不必要浪費，不過，消費網站Cheapism報導，自2020年以來，食品雜貨價格飛漲24%，在物價高漲之際，即便是單身也是值得辦Costco卡。

Cheapism並整了10項適合單身「省錢不浪費」商品，這些商品多數是必需品，且適合長期保存的商品。

1. 咖啡：如果習慣早上喝杯咖啡，花在上面的錢會越來越多，然而好市多的大包裝優惠，則可為消費者省下一大筆錢。

2. 電池：沒電池可用有時會帶來巨大不便，但如果從好市多採購了足夠的電池，這種情況便永遠不會發生，光是這樣想就很安慰。

3. 襪子和內衣：如果需更新整個抽屜的襪子與內衣，但又不想花太多錢，好市多就是好選擇，避免讓荷包失血過多。

4. 冷凍蔬菜：好市多的冷凍區對單身購物者來說極不友善；很有可能還沒吃完，就已經厭倦了或壞掉了，但冷凍蔬菜，絕對是永遠需要的東西。

5. 燈泡：燈泡壽命有限，會慢慢變暗，如果不想老是置身黑暗中，在好市多的大批採購就可派上用場了。

6. 紙巾：囤積它的唯一理由是能省下一些錢，這也是家中儲藏室的用途。

7. 維生素與保健食品：這些可能價格不菲，尤其是藥房賣的小包裝。打算長期服用某些維生素和保健食品者，大量儲存可節省時間與精力。

8. 電動牙刷頭：雖然通常只能買到兩支裝的電動牙刷，但可以利用好市多的優惠價格，1次購買10個替換的牙刷頭。

9. 燕麥片：這類容易保存的早餐很適合大量購買；此外，也可以在避難急救包中放上一些。

10. 橄欖油：經常在家煮食者，一定常用到橄欖油；好市多科克蘭（Kirkland）橄欖油味道純正，且1次可以買上兩公升。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財