不怕踩雷！好市多10種單身「省錢」商品1次看

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）對家庭購物者來說方便又實惠，但是對於「1人飽全家飽」的單身者，大包裝可能會造成不必要的浪費，未必划算，不過，外媒報導，在物價高漲的年代，單身者仍值得支付年費，如紙巾、燈泡、襪子和內衣等10種必需品，在好市多買可為荷包省下一大筆錢。

好市多以物美價廉，深受消費者喜愛，也讓消費者甘願每年支付年費，然大包裝的特色，也對單身帶來許多困擾，如商品太多，吃不完造成不必要浪費，不過，消費網站Cheapism報導，自2020年以來，食品雜貨價格飛漲24%，在物價高漲之際，即便是單身也是值得辦Costco卡。

Cheapism並整了10項適合單身「省錢不浪費」商品，這些商品多數是必需品，且適合長期保存的商品。

1. 咖啡：如果習慣早上喝杯咖啡，花在上面的錢會越來越多，然而好市多的大包裝優惠，則可為消費者省下一大筆錢。

2. 電池：沒電池可用有時會帶來巨大不便，但如果從好市多採購了足夠的電池，這種情況便永遠不會發生，光是這樣想就很安慰。

3. 襪子和內衣：如果需更新整個抽屜的襪子與內衣，但又不想花太多錢，好市多就是好選擇，避免讓荷包失血過多。

4. 冷凍蔬菜：好市多的冷凍區對單身購物者來說極不友善；很有可能還沒吃完，就已經厭倦了或壞掉了，但冷凍蔬菜，絕對是永遠需要的東西。

5. 燈泡：燈泡壽命有限，會慢慢變暗，如果不想老是置身黑暗中，在好市多的大批採購就可派上用場了。

6. 紙巾：囤積它的唯一理由是能省下一些錢，這也是家中儲藏室的用途。

7. 維生素與保健食品：這些可能價格不菲，尤其是藥房賣的小包裝。打算長期服用某些維生素和保健食品者，大量儲存可節省時間與精力。

8. 電動牙刷頭：雖然通常只能買到兩支裝的電動牙刷，但可以利用好市多的優惠價格，1次購買10個替換的牙刷頭。

9. 燕麥片：這類容易保存的早餐很適合大量購買；此外，也可以在避難急救包中放上一些。

10. 橄欖油：經常在家煮食者，一定常用到橄欖油；好市多科克蘭（Kirkland）橄欖油味道純正，且1次可以買上兩公升。

