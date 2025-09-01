焦點股》 宏達電：AI眼鏡今日開賣 股價創逾3年新高

宏達電AI眼鏡今日開賣。（台灣大提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕手機股宏達電（2498） AI智慧眼鏡「VIVE Eagle」今（1）日正式開賣，帶動股價開高走高，盤中一度攻高到76.9元，創2022年1月以來新高，截至9:45分，股價來到75元，漲幅6.53%，成交量逾7.26萬張。而宏達電8月14日AI眼鏡發表會後到上週五收盤，股價漲幅達64.87%。

外資上週五買超宏達電1.57萬張，自營商買超3452張，總計三大法人買超1.92萬張。

台灣大哥大（3045）獨家銷售「HTC VIVE Eagle AI眼鏡」，根據台灣大觀察，目前預購用戶選擇1399元以上高資費月租方案達約80%；顏色方面，以黑色最受歡迎，其次則為灰色。

宏達電看好VIVE Eagle是宏達電HTC史上銷量最大的VIVE裝置，而台灣大預期短期內銷售目標5位數。而實際銷售表現將靜待9月營收數字。

宏達電第二季稅後虧損7.2億元，每股稅後虧損0.86元，受惠第一季出售部分出售專利、部分人員給GOOGLE，上半年稅後盈餘33.38億元，每股稅後盈餘4元，而5月處分桃園部分土地、建物給和碩（4938），獲利39億元，貢獻每股獲利4.67元，第三季可完成交易，全年可望獲利，中止連6年虧損。

