20萬人快看！上億國民年金退費躺國庫 掃描QR code就能領

〔記者李靚慧／台北報導〕為了鼓勵國人按時繳納國民年金，衛福部透過疫後特別預算，補助國民年金半數保費，讓不少民眾可以退還保費、最多593元，先前勞保局已主動比對資料、寄發通知函，共有121萬人符合退費標準，但有20萬7000人曾經參與國保的民眾需主動申請，卻僅有125人提出，勞保局提醒，已開放民眾可至勞保局E化服務系統上申請退費，希望盡速將逾億元的保費退還民眾。

保戶張先生領取國民年金已2年多，最近莫名其妙收到退回5百多元，完全搞不清楚為什麼帳戶中會多出一筆零花錢？經詢問勞保局，才知道這是政府主動退還他多繳的保費。

勞保局指出，因應政府疫後補助國保費，更新增加補助112年3月份的保險費，如果該月保費已繳納，將按民眾原繳納金額退還保費，根據統計，有121萬人需退還，其中87萬人仍是被保險人，將直接沖抵保費；另有34萬7000多人非被保險人需要退費，扣除其中1萬5000餘人已身故仍待家屬處理，約有12萬人因領取老年給付，將直接匯入，因此張先生才會收到500多元。

不過，仍有20萬7000人要主動提供帳戶並申請退費，但截至21日為止，僅有125人透過網路申請退費，仍有逾億元尚未領走。

為什麼這20萬7000人不能主動退費？勞保局說明，這些都是曾經參加國保，現在卻未續保的民眾。政府會為沒有參加勞保、農保、公教保、軍保的國民主動加入國保，並寄發保費繳納書自行繳費，但如果這個民眾有溢繳保費，日後又找到工作參加了勞保等保險，就無需再繳納國保，因此沒有可沖抵保費，而尚未申請老年給付，也不會有民眾的帳戶資訊，因此無法主動退費。

勞保局表示，為保障國保被保險人權益，勞保局持續優化服務流程，針對被保險人溢繳國保保費，除了會主動比對資料及定期寄發通知函外，即日起推出「國民年金溢繳保費查詢及申請」線上申辦服務，上網就能輕鬆查詢國保溢繳保費，並快速申請退費。

勞動部表示，當被保險人收到勞保局寄發的溢繳退費通知函及申請書後，直接掃描申請書上的QR code，連結至「勞保局e化服務系統-個人」（https://edesk.bli.gov.tw/），使用行動電話等多元認證方式登入後，即可線上查詢國保保險費溢繳情形，只需依指示輸入本人帳戶及手機號碼，就可完成退費申請。不必親自跑一趟，免去臨櫃或書面郵寄的時間與等待，線上查詢及申請一次完成。

