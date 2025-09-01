焦點股》富喬：日東紡大舉擴產 早盤走弱

富喬明日即將出關。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕全球玻纖材料供應商日東紡（Nittobo）宣布斥資150億日圓進行T-Glass玻纖布擴產，預計明年第4季產能可大增3倍，衝擊台廠富喬（1815）今日早盤股價走弱，下跌逾3%，隨後出現買盤進場，富喬即將在明日從處置股票出關，屆時股價震盪可能加劇。

法人分析，日東紡為高階T-Glass玻纖布寡占龍頭，富喬逐步切入Low Dk/Low Df產品，AI伺服器使得相關設備與耗材需求強勁，規格升級更可讓產品單價與獲利同步向上成長。

富喬今年提高資本支出進出擴產，針對AI伺服器所需關鍵高階材料Low DK已完成專利佈局並進入量產，逐漸提高Low DK先進製程產能比重。針對800G交換器及M8高階CCL（銅箔基板）所需次世代Low DK產品，也通過客戶認證，因應客戶強大需求，將於下半年提升出貨比重。

