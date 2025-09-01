晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》富喬：日東紡大舉擴產 早盤走弱

2025/09/01 09:37

富喬明日即將出關。（取自官網）富喬明日即將出關。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕全球玻纖材料供應商日東紡（Nittobo）宣布斥資150億日圓進行T-Glass玻纖布擴產，預計明年第4季產能可大增3倍，衝擊台廠富喬（1815）今日早盤股價走弱，下跌逾3%，隨後出現買盤進場，富喬即將在明日從處置股票出關，屆時股價震盪可能加劇。

截至9:15分左右，富喬股價下跌1.69%，暫報75.2元，成交量3571張。

法人分析，日東紡為高階T-Glass玻纖布寡占龍頭，富喬逐步切入Low Dk/Low Df產品，AI伺服器使得相關設備與耗材需求強勁，規格升級更可讓產品單價與獲利同步向上成長。

富喬今年提高資本支出進出擴產，針對AI伺服器所需關鍵高階材料Low DK已完成專利佈局並進入量產，逐漸提高Low DK先進製程產能比重。針對800G交換器及M8高階CCL（銅箔基板）所需次世代Low DK產品，也通過客戶認證，因應客戶強大需求，將於下半年提升出貨比重。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財