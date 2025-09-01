晴時多雲

高雄市上半年不動產業營收跌破千億元 跌幅六都最慘

2025/09/01 09:21

今年上半年高雄市不動產業營收營收暴跌3成以上。（記者侯承旭攝）今年上半年高雄市不動產業營收營收暴跌3成以上。（記者侯承旭攝）

〔記者侯承旭／高雄報導〕今年上半年高雄市不動產業的整體營收跌破千億元大關，僅剩820億元，跌幅居六都最大。

根據財政部統計，今年上半年台灣不動產業的整體營收達9442.9億元，與去年上半年相比減少1615.2億元，跌幅為14.61%。同期間高雄市不動產業的整體營收為820.1億元，比去年同期驟減402.3億元，正式跌破千億元關卡，跌幅高達32.91%，跌幅六都最慘，台南市今年上半年的不動產業營收也下跌24.14%，是六都第二慘，今年南二都可謂是房市急凍的重災區。

進一步分析，今年上半年高雄市的不動產開發業的營收比去年同期衰退27.9%、不動產經營及相關服務業的營收衰退達42.8%。業界人士分析，今年上半年國內外利空不斷，尤其南部的房市明顯比北部慘淡，這幾年獲利豐厚的建商相對而言受影響稍小，但不動產相關的仲介業與代銷業卻是「慘不忍睹」，尤其下半年至今也沒有紓緩跡象，年底不排除出現裁員潮。

