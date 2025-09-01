晴時多雲

財經 > 國際財經

全球經濟風暴將至？羅伯特清崎點名歐洲、美國、英國全都不安全

2025/09/01 09:27

暢銷書《富爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）呼籲投資人儲備黃金、白銀與比特幣作為避險資產。（資料照，法新社）暢銷書《富爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）呼籲投資人儲備黃金、白銀與比特幣作為避險資產。（資料照，法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）週日（31日）在社交平台X發文，警告全球經濟正面臨崩潰危機。他點名債券市場重挫、歐洲與美國財政惡化、日本與中國資金轉向，以及地緣政治風險加劇，並再次呼籲投資人儲備黃金、白銀與比特幣作為避險資產。

羅伯特清崎周日發文表示，歐洲局勢岌岌可危，法國人快要像巴士底日（Bastille Day）那樣起義，他們都快把斷頭台搬出來了，法國政府可能會被迫承認破產，局勢很嚴重。

針對債券市場，羅伯特清崎直言「債券已不再安全」，指美國現在是史上負債最多的國家，自2020年以來，美國國債價格已經下跌了13%，儘管如此，但還是有一堆理財顧問在講那套「60%股票 + 40%債券」的投資組合很安全。羅伯特清崎批評這些理財顧問良心不會痛嗎，還在這種時候亂推薦？

除了美債外，歐洲與英國債市也出現大幅滑落，分別下跌24%與32%，反映市場對其債務償付能力的信心下滑。

羅伯特清崎稱，德國也撐不住了，因為搞了愚蠢的「綠色新政」能源政策，指現在德國的能源太貴，導致德國產品（像是汽車）生產成本太高，失去競爭力，並警告德國國內社會緊張，有內亂風險。

此外，羅伯特清崎還提到，日本與中國正拋售美國國債，轉向買入黃金與白銀，顯示對美元體系的不信任加深。

對於全球局勢，羅伯特清崎表示，烏克蘭的戰爭還沒結束，美國跟俄羅斯的對抗越演越烈，死了好幾百萬人，連婦女和小孩也無辜喪命，稱世界各國的領導人感覺完全不在狀況內，好像活在自己的宇宙裡一樣。

文章最後，羅伯特清崎表示，正是這樣瘋狂的情勢，他才不斷提醒投資人要自保，透過儲備黃金、白銀和比特幣來守住自己的資產。

