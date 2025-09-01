太陽能板回收費「卡關」! 年產50萬噸光電板報廢 日政府曝「1原因」

日本太陽能板回收費「卡關」。日本政府稱，無法釐清誰買單。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本太陽能板預計在2030年後，進入大量報廢期，日本政府原先研擬強制回收制度，傾向比照家電回收機制，由製造商或進口商承擔費用，但因處理的太陽能電池板越多，成本差異就越大，因此遲遲無法釐清「由誰來承擔回收費用」的法律責任，如今日本政府宣布暫緩立法。

據報導，太陽能板壽命僅約20至30年，日本自2012年大規模建設以來，預估至2030年至2040年代初，每年將產生高達50萬噸的廢棄光電板。

日媒指出，目前各種尺寸的太陽能板種類繁多，有些需要手工拆卸，十分很費時，每塊太陽能板的成本大約在3000到4000日圓（約新台幣625-833元）之間。倘若將太陽能板從家中移除，需要花費各種費用才能回收。如果是屋頂太陽能，搭建鷹架的費用，還有拆除鷹架的工人的費用，估計大約需要30萬日圓（約新台幣6萬2521元）。

根據《共同社》與《NHK》報導，日本內閣法制局指出，現行汽車與家電回收法規均規定「持有者」為主要責任方，若僅光電板例外，將缺乏法律一致性。由於部會間無法達成共識，政府決定擱置「強制回收」方針，改為研擬替代方案。

環境大臣淺尾慶一郎坦言，妥善回收廢棄光電板是未來重大課題，政府必須避免再生能源淪為新的污染源。他表示，將考慮要求大型發電業者定期通報回收狀況，並在明年國會提出相關修法草案，嘗試建立新制度。

消息一出，日本社會反應熱烈。部分民眾驚訝太陽能板「居然有使用年限」，質疑政府推廣再生能源卻忽視後端處理；也有人擔憂若無強制規範，可能導致亂丟問題。外界呼籲，若缺乏明確規範，原本以環保為名的綠能產業，恐反成環境負擔。

