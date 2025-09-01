LTN經濟通》習近平私生女？澳洲酒駕掀巨大財富黑幕

網友揭露，近日備受關注的澳洲豪車車禍肇事駕駛楊蘭蘭在做「鐵礦砂生意」。（法新社）

楊蘭蘭在雪梨酒駕肇禍

〔財經頻道／綜合報導〕澳洲雪梨高級住宅區玫瑰灣（Rose Bay）今年7月27日發生一起豪車車禍，肇事的23歲華裔女子楊蘭蘭開著一輛價值約140萬澳幣（約新台幣2825萬元）的蒂芙尼蘭限量版勞斯萊斯（Rolls- Royce）SUV庫里南（Cullinan），與一輛賓士（Mercedes-Benz）迎面相撞。這起車禍原先只是一起普通的酒駕事故，但由於駕駛楊蘭蘭的身份過於神秘引發網路熱議。

根據新南威爾斯州警方聲明，賓士汽車的駕駛受傷後被送往醫院，肇事的勞斯萊斯駕駛在現場進行酒駕測試，酒精濃度超過標準，隨後這名駕駛拒絕再次受檢。據報，賓士駕駛為電台主持人桑迪蘭斯（Kyle Sandilands）的司機普拉薩拉斯（George Plassaras）因車禍受了重傷，脊椎、肋骨、兩側臀部和股骨均斷裂。

肇事駕駛楊蘭蘭當場被逮捕，但當天下午就獲保釋。警方表示，被告達成保釋的條件包括上繳護照、定期到警察局報告，晚上不得離居住地，以及不得再駕駛車輛等。

根據報導，楊蘭蘭在當時身穿一件價值3萬多澳幣的香奈兒（Chanel）外套，並由一名保鑣護送。不過，更受到關注的是楊蘭蘭的神祕身份，面對媒體鏡頭時，皆以手遮擋，當地媒體的報導幾乎看不到他的臉。在網路上楊蘭蘭幾乎沒有留下任何痕跡，沒有社交媒體，沒有註冊公司，沒有領英（LinkedIn）個人資料，在這個數位時代這一情況相當罕見。

加拿大籍新聞工作者盛雪表示，楊蘭蘭長得神似習近平母親齊心。（圖擷自X，本報合成）

楊蘭蘭三月曾到深圳見習母

據報導，楊蘭蘭住在沃克盧斯（Vaucluse）一處高級公寓的頂樓戶，在雪梨豪宅區德寶灣（Double Bay）還有一間獨棟別墅。除了肇事當時駕駛的車輛，另有一輛未註冊的勞斯萊斯敞篷車Ghost，價值達80萬澳幣（約新台幣1614萬元），車內更擺滿了限量的拉布布（Labubu）玩偶。車庫的監視系統記錄顯示，過去3個月以來，共有12輛豪車曾輪換進入車庫。

不過，在這樣超級富豪的身份下，楊蘭蘭顯得過度低調，外媒更直言，根本「查無此人」，楊蘭蘭的身份在澳洲查不到任何資訊，沒有人知道他的財富從何而來。

楊蘭蘭的豪宅掛在巴拿馬一家離岸公司的名下，豪車則掛在一個信託基金的名下。儘管平時外出經常穿戴香奈兒、愛馬仕（Hermès）等奢侈品，但楊蘭蘭出門也經常口罩遮臉，並有貼身保鏢陪同。鄰居表示，楊蘭蘭平時很有禮貌，但很少露面，也不太與人交談，看得出來他不希望讓人知道他是誰。

針對楊蘭蘭的真實身份，加拿大籍新聞工作者、民運領袖盛雪表示，楊蘭蘭「極大可能是習近平私生女」，並稱，今年3月8日，楊蘭蘭從雪梨飛往香港，共3輛豪車接機。抵達香港後，楊蘭蘭未作停留直接進入深圳，去見了習近平母親齊心。盛雪更形容，楊蘭蘭與齊心長得「形似神似」，齊心對其寵愛有加。

習近平有多位近親長居澳洲

另外一名網友「洛克的批評」則發文稱，楊蘭蘭真名是習明蘭，2002年出生於杭州，母親為浙江小百花越劇團演員，接生醫師為浙江大學附屬兒童醫院院長黃荷鳳，習近平也正好是2002年調任浙江省委副書記、代省長。

習近平家族與澳洲確實有不少關聯，習近平的二姐齊安安是澳洲籍，長居墨爾本；習近平的弟弟習遠平有澳洲永久居留權；習近平的表弟齊明也是澳洲公民，曾被爆出在澳洲捲入犯罪調查。

儘管，目前仍無法證實楊蘭蘭的身份，但已有不少人士推論，即使楊蘭蘭不是習家人，也有高機率是中共高層的小孩。澳洲籍記者成蕾（Cheng Lei）指出，給孩子以疊字命名不是一個常見的情況，這通常是小時候的乳名。但現在可以找到許多中國共產黨高層的小孩或是孫輩，他們的名字裡都有疊字，像薄煕來兒子就叫薄瓜瓜。

這些中共官員的子女被稱為「太子黨」，他們通常都以疊字命名，藉此表明他們未來不會參政。盛蕾表示，這是一個不言而喻的暗號，盛蕾隨後也提到另一個現象，就是中國媒體幾乎沒有報導這起案件，似乎進一步證實了這一說法。

最初報導或轉載載楊蘭蘭事件的中共黨媒，如《瀟湘晨報》、《大河報》、《大象新聞》等都悄悄刪除相關文章，在網路討論相關事件的貼文也都陸續消失，由此可見背後勢力的強大。

網友Jonathan在知乎爆料，楊蘭蘭與西澳礦業公司中國中鋼集團關係密切。（圖擷自X）

分配鐵礦砂配額 從中獲暴利

一名網友Jonathan在知乎爆料，楊蘭蘭的英文名字是Wendy Yang，這名網友指出，楊蘭蘭與西澳礦業公司中國中鋼集團（Sinosteel）關係密切，主要將礦砂賣給中國的上市公司和國營企業。Jonathan補充，所謂的「鐵礦砂生意」並不是直接販賣鐵礦砂，而是出售配額。

中國是全球最大的鐵礦砂進口國，但鐵礦砂的進口權和配額高度集中在少數國企和與之關係密切的權貴家族手中。Jonathan在貼文中指出，該圈子每年都會在西澳進行聚會，分配鐵礦砂進口配額，中國中鋼集團掌控80％，剩餘的配額會分給紅三代、官二代，這些配額在中國經層層轉手後即可獲利數億，幾乎不用這些人實際動手，就能壟斷利潤。

儘管有愈來愈多跡象表明，最大進口國中國的鋼鐵業正在走弱，但鐵礦砂仍是今年主要大宗商品中表現最突出的商品，價格基本上都維持在每噸100美元以上。新加坡交易所主力鐵礦砂合約最高價出現在2月12日的107.81美元，最低則是7月1日的每噸93.35美元。

價格穩定很大程度上反映了中國鐵礦砂進口量保持穩定，中國購買了全球海運量的約75％，海關數據顯示，今年上半年中國進口量為5.922億噸，較2024年同期下滑3％，不過6月到貨量為1.0595億噸，創下去年12月以來最高，7月進口量也超過1億噸。

