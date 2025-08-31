夫退休後為看「大谷翔平」花掉1500萬 死後留「驚人原因」害妻補稅200萬

日本退休男子退休後總是說：「大谷翔平（圖左）是最棒的！多虧了他，退休後的生活才有了目標！」他每個月都會在美國職棒大聯盟賽季期間前往美國，3年花掉了7000萬日圓。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕日媒報導，日本一名球隊經紀人A（化名）在70歲退休後，將經營權交給長子，就全身投入到一直以來熱愛的棒球運動中。他退休時約有1.5億日圓（台幣3千萬元）的存款迅速減少，短短3年內用掉7000萬日圓（台幣1500萬元）。在74歲生日後卻因心肌梗塞突然去世，由於沒有交代生前的「海外資產」，繼承家產的妻子遭到政府查稅，最終家人還繳了1000萬日圓（約台幣200萬元）的補稅。

A退休後總是說：「大谷翔平是最棒的！多虧了他，我退休後的生活才有了目標！」他每個月都會在美國職棒大聯盟賽季期間前往美國，享受大約一周的棒球比賽。他過著充實的第二人生，彷彿重新體驗了自己作為現役球員時忙碌的工作時光。

A先生在過著如此奢侈的生活的同時，退休時約有1.5億日圓的存款迅速減少，短短3年間餘額已降至約8000萬日圓。

但是，A先生除了看棒球比賽以外，並沒有在其他方面花費太多，他的妻子B女士（72歲）尊重丈夫的自由，笑著說道：他多年來一直很努力。

然而，A先生在剛過74歲生日後就因心肌梗塞突然去世，B女士悲痛欲絕。在諮詢了一位與兒子和丈夫關係密切的稅務會計師後，她繼承了積蓄和房子。她成功地申報了遺產稅，並設法恢復了正常生活。

然而……好不容易找回的正常生活，卻被稅務局的一通電話打破了。調查當天，兩名稅務檢查員趕到現場，開始進行稅務稽查。稅務檢查員向毫不知情的B女士解釋了他們來訪的原因。

官員說：「你老公在海外有資產吧？我想問你。」 B女士回答：「海外資產？我老公確實經常去美國看棒球比賽，但沒聽說他在海外有資產……」

調查員指著文件，平靜地繼續解釋：「看來你丈夫在美國的一家銀行有個帳戶。他經常從日本的X銀行轉帳。他還從這個帳戶裡取錢來支付他在美國逗留期間、棒球比賽和投資的費用。」

調查顯示，丈夫利用從日本匯來的錢在當地投資股票和加密貨幣，並在海外帳戶存入了大筆利潤。最終，稅務審計發現未申報資產總額約5000萬日圓（台幣1039萬），B女士需繳納約1000萬日圓的補稅。

