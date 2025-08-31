晴時多雲

中國製造業PMI連5月萎縮 美祭設備出口管制措施再補一刀

2025/08/31 20:55

中國8月PMI為49.4，為連續第5個月處於萎縮區間。（中央社資料照）中國8月PMI為49.4，為連續第5個月處於萎縮區間。（中央社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國國家統計局表示，中國8月製造業採購經理人指數（PMI）為49.4，為連續第5個月處於萎縮區間，主要因為內需持續疲弱，美國新祭出的半導體設備出口管制措施，恐進一步阻礙中國推進先進製造業的努力。

　最新的數據凸顯中國製造業面臨的困境，中國製造業已因內需疲弱，北京當局強烈打擊多個產業的過度競爭以削減產能過剩，而承受龐大壓力。

　保銀資產管理公司首席經濟學家張智威表示，今年剩餘月份的宏觀經濟前景主要仰賴出口能否保持強勁，以及第四季財政政策是否變得更具支持性。

　與此同時，北京當局推進先進製造業和技術自主的努力面臨新的阻礙，因美國縮緊向中國廠房輸出晶片製造設備的限制。

　美國商務部8月29日表示，將撤銷三星電子、SK海力士向其中國廠出口美國先進製造設備的豁免權。此舉意味了三星電子和SK海力士現在必須申請許可證，等待美國審核通過後，才能為其中國廠購買美國製造設備。美國此舉是修正所謂的「驗證最終用戶」（VEU）規則，旨在打擊在中國製造晶片的能力，並阻礙中國取得特定技術。

　

