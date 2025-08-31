晴時多雲

財經 > 國際財經

不妙？彭博示警2東南亞股市面臨政治風險

2025/08/31 20:05

印尼爆發示威抗議活動，衝擊股市。（法新社）印尼爆發示威抗議活動，衝擊股市。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》指出，印尼示威活動加劇和泰國領導層動盪，正在增加東南亞2個最大新興股市的政治風險。

報導指出，印尼股市週五（8/29）下跌1.5%，是彭博追蹤的國家指數中，全球跌幅最大的。泰國股市同日下跌1.1%，也使其成為表現最差的國家之一。

其中，印尼爆發全國性的示威與暴動，導火線是民眾對於國會議員被認為享有過多額外薪資等自肥福利的長期不滿，以及一名摩托計程車司機遭警用裝甲車輾斃事件。目前局勢惡化，抗爭怒火攻陷財長豪宅，裝甲車進駐首都雅加達，印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）也取消北京之行。

泰國則是起因於總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）的一通電話，她在與柬埔寨參議院議長洪森（Hun Sen）的一通通話中，違反國家領導人的憲政倫理規範。泰國憲法法院於8月29日裁定解除貝東塔職務。

新加坡Valverde Investment Partners Pte.創辦人John Foo表示，印尼的「政治風險將會上升，股票風險溢酬也會上升，我們減持印尼股票，因為為其估值並未反映經濟的根本問題。」

Foo則對泰國市場相對樂觀，理由是本益比低，且寄望新總理能刺激經濟，目前市場已經準備好迎接泰國總理的更迭了。

