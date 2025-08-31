5個最賺錢的副業 職場專家精挑、可抵禦關稅和通膨

Resume Now的職業專家史賓塞（Keith Spencer）指出，一些最賺錢的兼職工作都涉及如何讓人們有效節省時間。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人感到即使精打細算，每個月還是資金短缺，於是就會考慮做份兼職來賺取額外收入。但什麼樣的兼職才能穩定且收入合理呢？美國職場專家建議明（2026）年最賺錢的5個副業。

Resume Now的職業專家史賓塞（Keith Spencer）指出，一些最賺錢的兼職工作都涉及如何讓人們節省時間。他指出了5種基本上可以抵禦關稅、通貨膨脹和人工智慧的兼職工作。

1. 遠距醫療支援

支援遠距醫療的職位（如醫療帳單和編碼）仍然過於複雜，無法由人工智慧接管。史賓塞說道，「遠距醫療支援將在2026年成為一大亮點」。他引用了Resume Now和Talroo的數據，稱醫療編碼、病人安排和遠距醫療支援等職位的需求年增長70%。他也表示，醫療編碼員的平均時薪接近40美元。

2. 小型企業和行銷服務

人工智慧為許多領域的自由工作者打開了大門。史賓塞說 ：「我看到利用人工智慧提供服務的兼職工作潛力巨大」。雖然人工智慧還不能寫出引人深思、有趣且基於事實的文章，而且它在平面設計方面也不夠出色，但它可以幫助自由工作者完成行銷計畫或履歷優化等任務。你也可以為企業創建和設定客戶服務聊天機器人。

3. 輔導或諮詢

諮詢師或教練是另一個可以被人工智慧輔助但無法取代的領域。 根據另一位專家Toothacre表示，她看到許多中後期職業客戶轉向諮詢或教練服務，以增加退休收入。 她說：「如果你在某個領域擁有非常出色的職業經歷，足以成為專家，那麼我認為你可以考慮將其作為副業」。

4. 電機工程

正如高階主管和其他白領專業人士可以利用他們的知識來開展副業一樣，電工、水管工和承包商等技術熟練的行業工人也可以這樣做。史賓塞說：「根據Resume Now的數據，電工每小時的收入接近30美元」；「電氣工作至關重要，很難實現自動化，而且不依賴進口產品。即使一個月只做幾份工作，也能帶來可觀的額外收入。」

5. 行動汽車美容

需要動手操作的任務不太可能被人工智慧取代。如果你發現一個人們可能不願意親自動手的持續需求，你就可以利用業餘時間賺取豐厚的收入。史賓塞表示，「我見過社區裡的人，從十幾歲到四十多歲，都在做著汽車美容之類的工作」。而據DetailKing.com稱，一旦擁有一批追隨者，流動汽車美容師每月可以在業餘時間賺取5000美元、甚至更多的收入。

