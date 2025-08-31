晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

紐時：中國消費能力下降卻仍蓋購物中心 引爆零售業危機

2025/08/31 16:56

中國消費能力下降，但自2013年以來，中國的購物中心數量已倍增至6700家，如今中國許多零售業者都感受到過度建設的後果。（彭博檔案照）中國消費能力下降，但自2013年以來，中國的購物中心數量已倍增至6700家，如今中國許多零售業者都感受到過度建設的後果。（彭博檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《紐約時報》報導，在中國，沒有什麼東西不能大量生產，最後經常導致產能過剩，就連購物中心也是如此。相較於美國購物中心數量在2013年達到高峰後已有六分之一關閉，自2013年以來，中國的購物中心數量已倍增至6700家，如今中國許多零售業者都感受到過度建設的後果。

　美國科技巨擘蘋果本月稍早關閉位於遼寧省大連銀泰城的門市，這是蘋果在中國的首家門市，該公司在中國仍有數十家零售門市。蘋果在大連的第二家門市位於約2.6公里外的恒隆廣場，目前仍在營業中，並從已關閉的門市中吸收了員工。

　在電子商務的激烈競爭下，世界各地的購物中心都面臨業績低迷的情況。在中國，競爭尤其激烈，因為送貨到府服務便宜且方便。據估計，中國有1000萬人從事送貨服務工作，許多人騎著電動滑板車，有些人則使用自動駕駛卡車，甚至無人機。

　中國購物中心產業的真正問題，正如中國房地產業一樣，在於多年來以瘋狂速度舉債的建設。儘管中國零售銷售自COVID-19疫情期間開始放緩，且持續至今，但開發商仍在繼續興建購物中心。

　開發商持續興建購物中心的原因之一是中國的稅收制度。中國地方政府對其轄區的建案擁有巨大的影響力，並從購物中心獲得可觀的銷售稅，而公寓大樓幾乎不再繳納年度房地產稅。因此，地方政府官員經常要求大型房地產建案必須包含新建購物中心，開發商於是持續興建購物中心。

　光在去年，中國各地就新開了430家購物中心。相較之下，商業房地產數據公司CoStar的數據顯示，人口僅中國四分之一的美國，目前只有1107家購物中心。

　創建蘋果零售事業、曾長期擔任蘋果已故創辦人賈伯斯高級助理的強森（Ron Johnson）表示，在他2011年來開蘋果前，就感覺到中國正在興建超出需求的購物中心。他說：［中國各地的開發商都在興建大型購物中心，但並非所有開發商都能成功。」

　在北京當局遏制長達數十年的房地產泡沫後，全國各地的房價暴跌，抹去了中國中產階級的大部分儲蓄，使他們不願勒緊荷包消費。受到衝擊的不僅是購物中心，根據中國百貨商業協會今年4月發布的調查報告，去年三分之二的百貨公司業績和利潤也出現下滑。該報告作出結論：「核心問題是客流量和消費能力的下降。」　

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財