紐時：中國消費能力下降卻仍蓋購物中心 引爆零售業危機

〔編譯盧永山／綜合報導〕《紐約時報》報導，在中國，沒有什麼東西不能大量生產，最後經常導致產能過剩，就連購物中心也是如此。相較於美國購物中心數量在2013年達到高峰後已有六分之一關閉，自2013年以來，中國的購物中心數量已倍增至6700家，如今中國許多零售業者都感受到過度建設的後果。

美國科技巨擘蘋果本月稍早關閉位於遼寧省大連銀泰城的門市，這是蘋果在中國的首家門市，該公司在中國仍有數十家零售門市。蘋果在大連的第二家門市位於約2.6公里外的恒隆廣場，目前仍在營業中，並從已關閉的門市中吸收了員工。

在電子商務的激烈競爭下，世界各地的購物中心都面臨業績低迷的情況。在中國，競爭尤其激烈，因為送貨到府服務便宜且方便。據估計，中國有1000萬人從事送貨服務工作，許多人騎著電動滑板車，有些人則使用自動駕駛卡車，甚至無人機。

中國購物中心產業的真正問題，正如中國房地產業一樣，在於多年來以瘋狂速度舉債的建設。儘管中國零售銷售自COVID-19疫情期間開始放緩，且持續至今，但開發商仍在繼續興建購物中心。

開發商持續興建購物中心的原因之一是中國的稅收制度。中國地方政府對其轄區的建案擁有巨大的影響力，並從購物中心獲得可觀的銷售稅，而公寓大樓幾乎不再繳納年度房地產稅。因此，地方政府官員經常要求大型房地產建案必須包含新建購物中心，開發商於是持續興建購物中心。

光在去年，中國各地就新開了430家購物中心。相較之下，商業房地產數據公司CoStar的數據顯示，人口僅中國四分之一的美國，目前只有1107家購物中心。

創建蘋果零售事業、曾長期擔任蘋果已故創辦人賈伯斯高級助理的強森（Ron Johnson）表示，在他2011年來開蘋果前，就感覺到中國正在興建超出需求的購物中心。他說：［中國各地的開發商都在興建大型購物中心，但並非所有開發商都能成功。」

在北京當局遏制長達數十年的房地產泡沫後，全國各地的房價暴跌，抹去了中國中產階級的大部分儲蓄，使他們不願勒緊荷包消費。受到衝擊的不僅是購物中心，根據中國百貨商業協會今年4月發布的調查報告，去年三分之二的百貨公司業績和利潤也出現下滑。該報告作出結論：「核心問題是客流量和消費能力的下降。」

