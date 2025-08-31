他34歲爽提前退休！十年後卻被迫「重返職場」 曝後悔心路

Sam Dogen曾於34歲退休，並在10年後因財務與家庭因素重返職場。（翻攝自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕提前退休聽起來令人嚮往，但現實可能比想像複雜。美國一名48歲的男子Sam Dogen，曾於34歲退休，並在10年後因財務與家庭因素重返職場，但僅僅工作4個月又離職，決定不再找工作，他坦言，如果當初34歲時「再撐5年退休」，可能會有更穩健的生活。Sam Dogen也警惕，考慮提前退休的人應如何評估和規劃，以免走上後悔道路。

《商業內幕》報導，48歲的早期退休者、作家兼全職爸爸Sam Dogen居住在美國舊金山，他在2012年34歲時退休，而妻子也在2015年35歲時退休，自那時起，他們主要依靠被動收入和投資過生活。2023年，他買了一棟自己並不需要的昂貴房子，結果變成「房產富裕、現金貧窮」，購買房子影響了他們原本理想的生活方式。作為有2個孩子的四口之家，他感受到被動收入下降帶來的壓力，開始質疑早期退休的選擇。



Sam Dogen表示，提前退休並不是最佳的職業決策。現在他48歲，如果可以跟34歲的自己說話，會建議再撐5年，並嘗試換個工作環境。Sam Dogen指出，2012到2017年，房地產和股票市場都處於全面牛市。如果當時多工作幾年，大概可以再存下並投資額外100萬美元（約新台幣3019萬元），這筆錢可以每年多產生約4萬美元（約新台幣121萬元）的被動收入，讓現在的財務狀況更穩固。更重要的是，他本可以考慮調到倫敦或香港等海外辦公室，不僅拓展職涯，也能享受不同文化與工作經驗。

Sam Dogen回想當初，賣掉股票和國債去買新房，導致被動收入減少，當時不斷想著如何恢復流動和被動收入，才能感到安全。這種恐懼非常強烈，心理感受就像失去身份或人生目標，早期退休者面臨的一個最大風險是「你可能永遠無法再找到工作」。

然而，他在2023年底加入一家金融科技初創公司做兼職，這讓自己暫時控制住了恐懼。重返工作賺錢，並再次體驗團體的感覺非常好。但4個月後，Sam Dogen決定辭職，不再尋找下一份工作，Sam Dogen表示「我並不懷念那些沒必要的會議、管理和辦公室政治。

也許從財務角度來看，比以前更窮，但Sam Dogen認為靈魂上則更富有，最大的好處是能夠生孩子。因為當每週工作60小時、壓力巨大時，很難想像自己有能力負擔孩子或有孩子。Sam Dogen非常想在孩子的5歲前全職陪伴他們，他做到了。

Sam Dogen提醒，考慮提前退休的人應先測試自己能否靠50%至80%的薪水生活六個月到一年，了解生活是否可持續。他建議規劃好財務、存好錢、拿到遣散費，才能順利過渡到早期退休生活，避免三個月後就慌忙重返職場。

