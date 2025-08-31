晴時多雲

西澳3離岸風場裝置容量合計4GW 獲核發初步可行性許可

2025/08/31 15:45

澳洲能源部針對西澳3座風場核發「初步可行性許可證」，合計裝置容量4GW。（圖翻攝自澳洲氣候變遷暨能源部官網）澳洲能源部針對西澳3座風場核發「初步可行性許可證」，合計裝置容量4GW。（圖翻攝自澳洲氣候變遷暨能源部官網）

〔記者廖家寧／台北報導〕澳洲推動西澳班伯利地區（Bunbury）的離岸風電產業，澳洲氣候變遷暨能源部8月27日已針對西澳3座風場核發「初步可行性許可證」（preliminary feasibility licences），3座風場合計裝置容量4GW。

澳洲氣候變遷暨能源部指出，3座風場包括班伯利南部地區的Westward風場與Bunbury Offshore Wind South風場，兩座風場場址部分重疊，目前已協調解決，另一座位於班伯利北部的Bunbury Offshore風場，目前正進行可行性諮詢程序，上述3風場合計裝置容量達4GW。

澳洲能源部指出，若順利推進前開三項投資，預計在施工期間可創造逾2500個就業機會，其中1000個是長期就業機會，涵蓋工程、技術、操作、潛水、運維、專案管理等。現階段利害關係人仍可審視投資案可能帶來的影響，待無異議後才會核准「最終可行性許可」（final feasibility licence）。

澳洲目前已核發的可行性許可專案總裝置容量達24.21 GW，其中4GW在初步規劃階段，除西澳3個專案外，東澳海岸有12項可行性專案正在開發中。

澳洲氣候變遷暨能源部長包溫（Chris Bowen）談及2042年綠電目標時表示，西澳需新增約50GW發電量，離岸風電是關鍵來源。能源部助理部長威爾森（Josh Wilson）強調，班伯利的風力資源可為西澳提供可靠且價格合理的能源，並創造數千個高薪、高技術含量的工作機會。

