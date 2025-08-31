上半年金融檢查 本國銀行被揪出7大缺失

金管會檢查局今年上半年對本國銀行執行「金融檢查」，查出7大缺失。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會檢查局今年上半年對本國銀行執行「金融檢查」，根據報告顯示，結果共有7大缺失業務、13項缺失態樣，包括：「防制洗錢、打擊資恐及反武擴作業，辦理開戶審查作業有待加強」，「未確實辦理銀行法第７２條之２住宅建築及企業建築放款之限額控管」，「辦理開戶審查作業有待加強」，「未確實辦理餘屋貸款之徵信審查作業」以及「未確實辦理疑似理財專員挪用客戶款項態樣監控作業」等。

「檢查局」為金管會四大業務局之一，每年均會安排對國內的金融機構，包括金控、銀行、保險、證券業及電子支付機構進行金檢，並於每半年公布調查結果。

金管會如何決定缺失是否裁罰？金管會說明，首先是「檢查局」是依法按照行政程序，辦理金融業務檢查；接下來，「銀行局」將檢視「缺失情節」及「改善情況」，綜合進行裁量評估或懲處。

根據金管會公告的今年上半年對本國銀行主要檢查缺失，分布在７大項業務中，包括：「防制洗錢、打擊資恐及反武擴作業，「法令遵循」、「消費者保護」、「數位金融」、「風險管理」、「授信業務」及「資訊安全」等。

而上述缺失的７大業務當中，金管會也進一步列出銀行缺失「態樣」。光是「防制洗錢」業務當中，又分別有三個缺失「態樣」，依序為「辦理開戶審查作業有待加強」、「對客戶申請企業網路銀行轉帳額度之核給作業有欠妥適」，「對高風險外籍人士帳戶控管情形欠妥」等。

其中，缺失態樣之一，「沒有確實辦理疑似理財專員挪用客戶款項態樣監控作業」，金管會說明，缺失情節包括辦理「疑似理財專員挪用客戶款項之態樣」監控作業，對符合一定條件之客戶於臨櫃交易要求加載含有與投資有關之備註，尚未建立強化審查機制。

再者，在授信業務的缺失態樣方面，包括沒有確實辦理銀行法第７２條之２住宅建築及企業建築放款之限額控管；金管會表示，依去年９月２５日所發函規定，對借款人興建或購置相關建築（如廠房）之用途，以類似商品型態出售或出租，以賺取租金收入為主要目的者，即須納入銀行法銀行法第７２條之２之限額控管。

此外，針對沒有確實辦理「餘屋貸款」之徵信審查作業的國銀業者，未分析相同特性產品之成交資訊，以評估未來銷售展望。經多次展期，惟擔保品去化速度低於同建案其他戶別，未評估借戶銷售策略或洽借戶以其他財源清償借款之可行性。

