晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

上半年金融檢查 本國銀行被揪出7大缺失

2025/08/31 15:27

金管會檢查局今年上半年對本國銀行執行「金融檢查」，查出7大缺失。（記者王孟倫攝）金管會檢查局今年上半年對本國銀行執行「金融檢查」，查出7大缺失。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會檢查局今年上半年對本國銀行執行「金融檢查」，根據報告顯示，結果共有7大缺失業務、13項缺失態樣，包括：「防制洗錢、打擊資恐及反武擴作業，辦理開戶審查作業有待加強」，「未確實辦理銀行法第７２條之２住宅建築及企業建築放款之限額控管」，「辦理開戶審查作業有待加強」，「未確實辦理餘屋貸款之徵信審查作業」以及「未確實辦理疑似理財專員挪用客戶款項態樣監控作業」等。

「檢查局」為金管會四大業務局之一，每年均會安排對國內的金融機構，包括金控、銀行、保險、證券業及電子支付機構進行金檢，並於每半年公布調查結果。

金管會如何決定缺失是否裁罰？金管會說明，首先是「檢查局」是依法按照行政程序，辦理金融業務檢查；接下來，「銀行局」將檢視「缺失情節」及「改善情況」，綜合進行裁量評估或懲處。

根據金管會公告的今年上半年對本國銀行主要檢查缺失，分布在７大項業務中，包括：「防制洗錢、打擊資恐及反武擴作業，「法令遵循」、「消費者保護」、「數位金融」、「風險管理」、「授信業務」及「資訊安全」等。

而上述缺失的７大業務當中，金管會也進一步列出銀行缺失「態樣」。光是「防制洗錢」業務當中，又分別有三個缺失「態樣」，依序為「辦理開戶審查作業有待加強」、「對客戶申請企業網路銀行轉帳額度之核給作業有欠妥適」，「對高風險外籍人士帳戶控管情形欠妥」等。

其中，缺失態樣之一，「沒有確實辦理疑似理財專員挪用客戶款項態樣監控作業」，金管會說明，缺失情節包括辦理「疑似理財專員挪用客戶款項之態樣」監控作業，對符合一定條件之客戶於臨櫃交易要求加載含有與投資有關之備註，尚未建立強化審查機制。

再者，在授信業務的缺失態樣方面，包括沒有確實辦理銀行法第７２條之２住宅建築及企業建築放款之限額控管；金管會表示，依去年９月２５日所發函規定，對借款人興建或購置相關建築（如廠房）之用途，以類似商品型態出售或出租，以賺取租金收入為主要目的者，即須納入銀行法銀行法第７２條之２之限額控管。

此外，針對沒有確實辦理「餘屋貸款」之徵信審查作業的國銀業者，未分析相同特性產品之成交資訊，以評估未來銷售展望。經多次展期，惟擔保品去化速度低於同建案其他戶別，未評估借戶銷售策略或洽借戶以其他財源清償借款之可行性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財