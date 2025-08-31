外國旅客有福了！泰國要送20萬張機票 這6家航空適用

泰國旅遊部準備向國際遊客送出20萬張往返國內機票，藉此促進觀光業。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕泰國旅遊部準備向國際遊客送出20萬張往返國內機票，藉此促進觀光業，鼓勵遊客更廣泛地探索泰國。

這項活動有一些附加規則。此優惠僅適用於泰國國內航班，不涵蓋國際航班，且僅適用於尚未預訂機票的乘飛機抵達的外國遊客。

免費往返泰國國內機票將由6家航空公司提供： 泰國航空、 泰國亞洲航空、 飛鳥航空、曼谷航空、泰國獅航和泰國越捷航空。

這項名為「購買國際機票，免費泰國國內航班」的計畫仍在等待泰國內閣批准。

該措施與日本去年推出的鼓勵入境旅遊的措施類似。由於政治和安全方面的擔憂，泰國2025年的旅遊人數預計將大幅下降。鑑於旅遊業約佔GDP的12%，泰國政府渴望提振旅遊業，預計這項最新措施將獲得大力支持。

《曼谷郵報》報導，泰國旅遊部計劃為該計劃投資2200萬美元，以泰國國內往返機票平均價格110美元計算。這意味著，當外國遊客直接透過航空公司或旅行社預訂國際機票時，泰國旅遊部將向他們提供多達20萬張免費國內來回機票。

旅遊部預計，該計畫將帶來約2.45億美元的新增旅遊收入，是投資回報的十倍以上。

