三星及SK海力士在中購買美設備許可遭撤銷 韓國炸鍋

美國公布最新聯邦公報，三星、SK海力士與英特爾未來若在中國境內採購美製半導體設備，將不再享有自動豁免，須逐案申請許可。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國公布最新聯邦公報，三星、SK海力士與英特爾未來若在中國境內採購美製半導體設備，將不再享有自動豁免，須逐案申請許可。傳出韓國相關企業非常沮喪，擔憂生產卡關，還有業內人士疾呼，韓企應該考慮將在中國的產線遷回國。

綜合韓媒報導，美國商務部已撤銷了三星等韓企先前取得的許可，表明三星和 SK 海力士未來必須申請許可證，取得許可後才能為其在中國的工廠購買美國製設備。

韓企聽到美國的撤銷命令將在 120 天後生效，對採購美國設備需要單獨批准感到「沮喪」。特別是如果撤銷令生效，每台設備進口都需要獲得美國政府的批准，那麼設備採購可能需要3到9個月甚至更長時間，這引發了外界對中長期生產中斷的擔憂。

一位韓國半導體業內人士解釋，設備進口延遲可能會迫使中國生產線進行戰略調整。一些人認為，韓企需要制定一個中長期計劃，將中國的生產設施遷回韓國，政府和業界應該針對每種情況共同制定應對策略。

