協助企業應對川普關稅 臺企銀、合庫推多項金融方案

2025/08/31 14:12

川普對台課徵「20％+N」對等關稅，對許多出口產業造成影響。（示意圖，路透）川普對台課徵「20％+N」對等關稅，對許多出口產業造成影響。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為了協助企業因應美國總統川普「對等關稅」政策，臺企銀（2834）、合庫銀行（5880）配合財政部金融支持措施，提供多項金融方案，其中臺企銀提供的利率減碼，最高可減收120萬利息。

綜合媒體報導，川普對台課徵「20％+N」對等關稅，對許多出口產業造成影響。臺企銀配合財政部辦理「貿易融資利息減碼方案」，提供出口廠商金融支持措施，針對受美國關稅影響、具備出口美國外銷實績或其關連產業廠商，提供貸款年利率減碼1%，每家最多減免100萬元利息；若為中小企業，減碼1.5%，最多減免120萬元利息。

不僅減碼方案，臺企銀也同步推出「貸你過關」企業貸款專案，幫助受影響的中小企業申請貸款，最低利率為2.2%；已有貸款的公司，也可以申請延長還款期限，全力支援受關稅衝擊的企業。

合庫銀行也推出類似方案，包括一般企業減碼1%，中小企業減碼1.5%。同時，合庫也配合經濟部修訂「中小微企業多元發展專案貸款」，讓那些營收因關稅下滑達10%的中小企業能申請貸款，申請期限至2027年10月31日。

另外，針對受關稅影響的出口企業，合庫銀行也推出限期優惠貸款方案，短期利率最低2.22%，中期最低2.72%的優惠利率，並可依需求提供外幣融資。企業可透過房產、存款擔保，或中小企業信用保證基金協助，降低貸款門檻，還能申請最高6000萬元、保證成數100%的避險融資額度。

