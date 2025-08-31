晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

台積電市值何時攻2兆美元 外媒預估這時間

2025/08/31 14:38

台積電在半導體製造領域的市佔率已攀升至三分之二以上。未來市值上看2兆美元。（路透）台積電在半導體製造領域的市佔率已攀升至三分之二以上。未來市值上看2兆美元。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒The Motley Fool報導，台積電市值可望於2028年達到2兆美元，將加入輝達、微軟、蘋果、Google母公司Alphabet的行列。主要原因是在人工智慧基礎設施需求下，台積電股價更為合理，而且成長速度快。

根據瑞銀分析師估計，大型科技公司今年將在人工智慧（AI）基礎設施上投入3750億美元（台幣1.15兆元）。明年，這一數字將攀升至5000億美元（台幣1.53兆元）。

建構人工智慧資料中心的最大支出項目是半導體。迄今為止，輝達是這筆支出的最大受益者。但博通的股價極為昂貴。該股的預期本益比為45倍。自2023年初以來，博通的股價已上漲逾5倍，目前市值已達1.4兆美元。如果再延續一年的驚人成長，它就很容易躋身2兆美元俱樂部。但台積電勢頭更為強勁。

台積電股票的交易價格更為合理，而且成長速度也同樣快，並可望預計在2028年加入2兆美元俱樂部。台積電市值在今年7月22日超過1兆美元，在全球排第11名。

博通和輝達都依賴台積電確保它們能夠打造全球最先進的用於人工智慧訓練和推理的半導體。台積電實際上負責這兩家公司設計的晶片封裝。幾乎所有設計尖端晶片的公司都依賴台積電的技術能力。因此，台積電在半導體製造領域的市佔率已攀升至三分之二以上。

台積電受益於良性循環，確保其維持並擴大其龐大的市場佔額，技術領先優勢使其贏得輝達和博通等公司的大訂單。這為其提供了資本，用於擴大產能和下一代製程的研發。因此，台積電在維持技術領先地位的同時，也提供了足夠的產能來滿足日益增長的製造需求。

台積電的尖端製程N2將比上一代（N3）每片晶片的價格高出66%。這比以往的價格漲幅要大得多，但由於企業願意不惜一切代價來獲得更高的功率和能源效率，因此對該製程的需求強勁。

雖然台積電在初始良率較低的情況下，採用新的昂貴製程通常會經歷毛利率的大幅下降，但隨著其明年最終過渡到更先進的技術，目前的定價應該能夠幫助其在未來幾年保持利潤率。

管理階層預計，從2024年到2029年，AI相關收入的年均成長率將達到40%左右。儘管AI晶片在台積電業務中所佔比例相對較小，但這應該會為其帶來約20%的整體營收成長。在逐步提升接下來的兩款製程製程的同時，台積電若能維持強勁的毛利率，應該能夠達到超過20%的營業利潤成長。

台積電的本益比約為預期的24倍，遠低於合理水準。考慮到該公司的獲利成長可能在20%左右，這個股價非常划算。如果台積電能維持這一本益比到2028年，同時維持每年約20%的獲利成長，屆時股價將遠超過2兆美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財