6旬婦月領退休金過活 為養兒「犯1大錯」慘付9年痛苦代價

2025/08/31 15:13

日媒以真實案例，指出親情與責任交織，卻讓母子陷入拖累彼此的深淵，揭露高齡社會隱藏的殘酷現實。（示意圖，彭博）日媒以真實案例，指出親情與責任交織，卻讓母子陷入拖累彼此的深淵，揭露高齡社會隱藏的殘酷現實。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕有些年邁父母正持續支撐著就業或生活上陷入困境的子女，以至於侵蝕自己的退休養老金，甚至導致無法挽回的局面。日本一名母親為了支撐已成年、無法自立的兒子，不惜動用「退休年金擔保貸款」，結果背上長達9年的債務，養老退休生活夢碎，日媒以真實案例，指出親情與責任交織，卻讓母子陷入拖累彼此的深淵。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，一名60多歲住在東京都內的佳子女士（化名），過去多年來擔任看護工作，獨自撫養兒子長大，20年前與丈夫離婚後，雖然家計緊絀，但她始終努力工作，不想讓兒子感到缺乏。當兒子升學和找工作的時候，佳子相信有一天他會成為獨立的成年人，即使不順利，也總覺得「作為母親應該要支撐他」。

然而，兒子大學畢業後仍未就業，繼續與她同住。即使開始打工，也是不久便辭掉，隨著年齡漸增，成為全職員工的希望逐漸渺茫。

佳子在60歲時決定退休，原本打算依靠退休年金過簡單的晚年生活，但兒子的生活費、手機費、餐費，甚至興趣開銷，每當他說「借我一點」，她總是掏錢支應。就在這時，佳子得知了「年金擔保貸款」的存在，就是用退休年金作為抵押來借錢，佳子起初想著「只是暫時的過渡」，便借了數十萬日圓，然而，貸款必須支付利息並從退休年金中扣除償還，生活反而更加拮据了。

在第一次貸款尚未還清前，她又申請了第二次，她想著「這次一定是最後一次」，但兒子仍未自立，導致借款持續增加。直到她看到退休年金越來越少時，才真正意識到情況不妙。最終她重新規劃還款計畫，直到9年後才總算還清所有貸款。

如今，佳子仍與兒子同住，而他的就業情況依舊不穩定。佳子相當後悔表示，「如果當初沒動用年金擔保貸款，或是更早狠心放手，結果或許會不一樣。但身為母親，真的很難做到啊。」

日媒指出，市場上存在類似「以年金作為擔保」的貸款服務，必須提高警惕，為避免因借貸侵蝕退休養老資金，應該及早利用相關老年福利諮詢服務。家人之間的情感與付出是珍貴的，但若支撐者自己崩潰，誰也無法真正得到幸福，父母同樣擁有安穩度過老年的權利。

