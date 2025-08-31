晴時多雲

美國關稅助攻！習近平天津會晤莫迪 意圖分化印太抗中陣線

2025/08/31 13:24

圖為習近平與莫迪（左）2024年10月23日在俄羅斯出席金磚峰會。（路透資料照）圖為習近平與莫迪（左）2024年10月23日在俄羅斯出席金磚峰會。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕川普政府的關稅大棒，正意外地將印度推向中國的懷抱！根據《路透》報導，在美國對印度商品祭出50%的懲罰性關稅僅僅5天後，印度總理莫迪（Narendra Modi）8月31日飛抵中國天津，與中國國家主席習近平舉行了關鍵的雙邊會晤。這是莫迪七年來首度踏上中國領土，被外界普遍解讀為，北京正抓住此一「天賜良機」，意圖分化美國主導的印太抗中聯盟。

此次「習莫會」是在天津舉行的上海合作組織（SCO）峰會期間登場。分析指出，兩位領袖正尋求在西方的壓力面前，展現出團結的姿態。

數十年來，華府一直精心培養與新德里的關係，期望印度能成為在區域內制衡北京的關鍵力量。然而，在川普政府因印度購買俄羅斯石油而對其施加重稅後，華府數十年的戰略佈局，已然出現破口。

北京趁虛而入 祭出稀土解禁、恢復直航

北京顯然不會放過這個機會。中國駐印度大使徐飛洪本月稍早便公開向新德里喊話，稱中國反對華府的關稅，將「與印度堅定站在一起」。與此同時，中國外長王毅也訪問印度，雙方不僅同意恢復因邊境衝突而中斷的直航，北京更同意解除對稀土、化肥及隧道鑽掘機等關鍵戰略物資的出口限制，拉攏意味濃厚。

莫迪在訪中前接受日媒《讀賣新聞》訪問時則表示，穩定且友好的中印關係，將對全球和平產生積極影響，顯示其有意改善自2020年邊境流血衝突以來陷入低谷的雙邊關係。印度智庫專家基瓦爾拉馬尼（Manoj Kewalramani）分析，中印兩國正試圖定義一種新的關係平衡。

