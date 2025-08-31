美撤銷三星、海力士關鍵技術輸中豁免 中國商務部「反對」

川普再出重拳打擊中國晶片製造！美國最新聯邦公報披露，美國商務部將撤銷三星電子、SK海力士向其中國廠出口美國技術的豁免權。美半導體大廠英特爾也在撤銷豁免權的名單上。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕川普再出重拳打擊中國晶片製造！美國商務部日前公告，將撤銷三星電子（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）向其中國廠出口美國技術的豁免權，引發外界關注。對此，中國表示反對並批評美國把出口管制當成打壓手段，呼籲美國立即改正錯誤，同時強調將採取必要措施，堅決捍衛中國企業的合法權益。

綜合媒體報導，美國商務部29日公告，將「三星中國半導體有限公司」、「SK海力士半導體（中國）有限公司」移出「經驗證最終用戶」授權名單。美國商務部2022年對美國半導體製造設備銷往中國實施全面禁令時，讓三星電子和SK海力士享有豁免權，不需要針對每次設備出口單獨向美國政府申請許可證。

請繼續往下閱讀...

報導指出，撤銷令將在120天後生效，意味著三星電子、SK海力士未來若想在中國擴大或更新其晶圓廠設備，都必須先向美國商務部申請許可證。

除了三星電子、SK海力士外，英特爾也在撤銷名單上，但因英特爾已在2025年初完成出售其位於中國大連的工廠，因此受影響程度相對較小。

對此，中國商務部30日發布聲明回應，批評美國之舉是出於一己之私，將出口管制工具化，將對全球半導體產業鏈供應鏈穩定產生重要不利影響，中方對此表示反對。

中國商務部還敦促美國立即糾正錯誤做法，以維護全球產業鏈供應鏈的安全穩定，並強調中方將採取必要措施，堅決維護企業正當權益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法