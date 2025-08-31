亞股漲幅榜洗牌 投顧：越南急起直追、台股後市可期

投顧表示，今年以來截至8月底，台股僅上漲5.2%，大幅落後亞洲主要股市。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕根據統計，整個8月台股雖有劇烈波動，但多頭防線穩步推進，大盤指數近期衝上2萬4551點，創下歷史新高，上週五收在2萬4233點。投顧機構表示，美國CPI數據優於預期，市場對降息期待升溫，前波美股大漲進一步激發台股投資熱情，不過，台股今年以來截至8月底，只有上漲5.20%，相較之下，大幅落後亞洲主要股市，後市尚可期。

首先，分析台股8月走勢，在川普政策影響下表現亮眼，先因半導體關稅政策轉折，台積電受惠大漲，帶動指數突破2萬4000點整數關卡，量能擴張；其中，台股在8/18、8/19連續創高，最高達2萬4551點，但8/20因大量出現，指數急挫至2萬3600點附近。投顧主管表示，儘管如此，多頭展現韌性，整個8月台股雖有劇烈波動，但多頭防線穩步推進，籌碼換手持續進行，展現市場信心。

請繼續往下閱讀...

其次，檢視整體亞股漲跌幅表現，今年亞股前三強排名順序，原本是韓國排名第1、香港第2、越南第3，不過，進入8月後，越南「急起直追」，讓亞洲股市表現出現變化；統計顯示，今年截至8月底為止，累計亞股漲幅最多是越南的32.79%，其次是韓國32.78%，緊追在後，目前還難分勝負。

至於香港今年漲幅為25.01%、亞股漲幅第3；其它亞股由高至低依序為中國上海漲15.10%、新加坡漲12.73%、印尼漲10.60%、日本漲7.08%、台灣加權指數僅漲5.20%、印度漲幅2.04%；馬來西亞跌-4.09%、泰國股市跌-11.68%等。

永豐投顧表示，台股經歷短暫幅度大的調整，同時也出現過去罕見的大量，前者顯示股價水準經歷4個月的上漲，已經累積相當大的價差；後者則相應於漲幅，投資人籌碼浮動，願意獲利出場的人變多。此外，台股月線呈現的多頭方向，顯示多方陣營信心堅定，大盤趨勢可望繼續前進。

從個股漲跌幅度排行，永豐投顧指出，可以發現許多生技股、國防軍工等類股，象徵漲勢熱度擴散，有利於股市繼續前進，不過，8月台股的變化也很明顯，就是許多中小型股票爆量上漲，而且漲幅驚人；不過，追逐熱點需要承擔較高的風險，一旦市況轉冷，常常套牢，而且就算攻勢再起，能否解套也是機率各半，所以，還是基本面選股較穩妥。

至於基本面選股，從8月中以後，投信個股買賣超金額排行，投信偏好有轉向探針卡等零件的方向，投資人可以尋找這些股票之中、量能穩定者，把握切入機會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法