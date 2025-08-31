晴時多雲

軍工股全面飆漲 元大航太防衛科技ETF今年來報酬率逾44％

2025/08/31 11:16

軍工股全面飆漲，元大航太防衛科技ETF今年以來報酬率逾44%。（圖擷取自官網）軍工股全面飆漲，元大航太防衛科技ETF今年以來報酬率逾44%。（圖擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到行政院通過國防預算規劃9.495億元新高，推動軍工股漲勢驚人，8月29日軍工股氣勢如虹，台船（2208）、漢翔（2634）大漲，龍德造船（6753）、晟田（4541）更直接亮燈漲停，連帶拉抬元大航太防衛科技（00965）股價再創歷史新高，上週五以21元作收，今年以來累計大漲超過44%。

全球政府大幅增加國防預算，加上AI科技升級助益，軍工股漲勢橫跨全球，包括德國萊茵金屬、日本三菱重工、韓國韓華航太等，國防產業已成最新投資亮點，在國防主題當道下，元大航太防衛科技（00965）今年以來大漲44.3%；法人分析，9月18日至20日將舉辦台北國際航太暨國防工業展，超過14國、400家廠商參加，聚焦「先進國防」、「永續飛行」、「韌性供應鏈」、「無人未來」四大趨勢，預計將釋出更多題材。

法人認為，軍工股利多來自各國政策的支撐，主要買家為政府相當穩定，相較一般高本益比科技股，更不容易受消息面、景氣循環影響，表現進而穩定，基於軍備需求持續擴張，長線有利軍工概念股表現，投資人可留意布局機會。

