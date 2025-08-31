晴時多雲

不堪開發成本高漲 三菱商事退出日本3離岸風電計畫

2025/08/31 11:11

日商三菱商事本月27日正式宣布退出在日本千葉縣及秋田縣外海等3處離岸風場計畫。示意圖，非新聞當事人。（資料照，記者廖家寧攝）日商三菱商事本月27日正式宣布退出在日本千葉縣及秋田縣外海等3處離岸風場計畫。示意圖，非新聞當事人。（資料照，記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕烏俄戰爭與COVID-19疫情導致通膨及供應鏈成本上升，歐洲風場也因發展能源自主引發搶船潮外，風場建置除成本高漲，建置進度也被疫情拖慢，全球風場無一倖免，日商三菱商事本月27日正式宣布退出在日本千葉縣及秋田縣外海等3處離岸風場計畫。

日媒報導，三菱商事退出的3個離岸風電開發計畫是2021年日本政府首輪公開招標的重大專案，預計完工併網年期是2028年。

據悉，因全球鋼鐵等原物料及勞動成本在2020年至2024年間上漲約1.5至1.8倍，整體風場建置成本已較原先財務模型估算的金額高出2倍以上。三菱商事已在今年3月提列524億日圓損失，三菱商事除被沒收200億日圓保證金外，也會失去後續幾輪風場競標資格。

經濟產業大臣武藤容治表示，三菱商事全面退出將導致日本離岸風電進程陷入延宕。據悉，日本政府將研析廠商退出原因，並檢討風電招標制度設計。

經濟學者受訪分析，三菱商事在無力負荷下決定退出必然是百般不願意，但要注意隱憂是市場衝擊後可能引發退場的骨牌效應，也凸顯出日本現行制度對企業風險分擔不足，日本政府勢必得給予廠商更多政策支持與協助，三菱商事退場也蒙上日本綠電達標的隱憂，為日本要在2050年讓綠電及時上線、穩定供應綠電給出口企業的目標增添更多困難，台灣應以之為鑑。

