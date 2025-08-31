普通上班族也能存到2億元？ 南韓投資專家：可透過3原則

南韓投資專家透露，他雖然身為普通上班族，還是靠著3個原則賺進100億韓元資產。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓媒體《朝鮮日報》旗下YouTube頻道「朝鮮日報Money」，日前請到40來歲達到財務自由的投資專家朴成炫（박성현，音譯）分享心得，他透露自己身為1名普通上班族，是靠著3個原則賺進100億韓元（約新台幣2.2億元）資產。

據《朝鮮日報》報導，朴成炫表示，他工作18年後，真的受夠自己在股市裡持續虧損，因此在閱讀各種投資書籍後統整出方法，透過買賣美元和股票、房地產逐步成為了億萬富翁。

朴成炫指出，他的致富秘訣3大原則，首先是要選擇安全的標的，永遠不會讓本金虧損太多，例如美元的匯率可能會暫時下跌但不可能歸零，首爾房地產也是一樣。

朴成炫透露，第2個原則就是投資標的能夠產生持續的回報，比方說股息、租金；第3個原則是選擇不會讓自己心理受影響的投資策略，就算突然出現下跌和波動也不會輾轉難眠。

朴成炫說，透過這3個原則，他設定出美元、股票或加密貨幣的價格區間，以下跌時買入、上漲時賣出的方式展開機械化交易，即使在市場低迷時也能賺錢。

