晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

普通上班族也能存到2億元？ 南韓投資專家：可透過3原則

2025/08/31 11:11

南韓投資專家透露，他雖然身為普通上班族，還是靠著3個原則賺進100億韓元資產。（彭博）南韓投資專家透露，他雖然身為普通上班族，還是靠著3個原則賺進100億韓元資產。（彭博）

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓媒體《朝鮮日報》旗下YouTube頻道「朝鮮日報Money」，日前請到40來歲達到財務自由的投資專家朴成炫（박성현，音譯）分享心得，他透露自己身為1名普通上班族，是靠著3個原則賺進100億韓元（約新台幣2.2億元）資產。

《朝鮮日報》報導，朴成炫表示，他工作18年後，真的受夠自己在股市裡持續虧損，因此在閱讀各種投資書籍後統整出方法，透過買賣美元和股票、房地產逐步成為了億萬富翁。

朴成炫指出，他的致富秘訣3大原則，首先是要選擇安全的標的，永遠不會讓本金虧損太多，例如美元的匯率可能會暫時下跌但不可能歸零，首爾房地產也是一樣。

朴成炫透露，第2個原則就是投資標的能夠產生持續的回報，比方說股息、租金；第3個原則是選擇不會讓自己心理受影響的投資策略，就算突然出現下跌和波動也不會輾轉難眠。

朴成炫說，透過這3個原則，他設定出美元、股票或加密貨幣的價格區間，以下跌時買入、上漲時賣出的方式展開機械化交易，即使在市場低迷時也能賺錢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財