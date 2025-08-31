被動型ETF績效亮眼，聯邦台精彩50奪冠。（圖擷取自CMoney）

〔記者張慧雯／台北報導〕今年以來主動型ETF表現搶眼，不過，被動市值型ETF在台股巨幅震盪之際表現則以「穩健」著稱，觀察今年以來被動市值型ETF報酬率可發現，聯邦台精彩50（009804）報酬率達27.17%、拔得頭籌，保德信市值動能50（009803）報酬率14.13%名列第二，華南永昌優選50（009808）12.87%。

法人分析，在台股持續創新高的盤勢下，主動型ETF的確能為投資人取得「超額報酬」，不過，大跌之際波動幅度也相對較高，有時跌幅甚至是大盤的兩倍，穩健型投資人則可選擇被動型ETF，觀察今年以來5檔被動型ETF報酬率都超過一成，表現也相當不錯。

聯邦投信則表示，台股基本面穩健、多頭格局不變，唯指數以及權值股股價創新高之下，股價逢高追價力道有限，投資人應注意高價股風險以及持有權重不宜過高，聯邦投信也建議，投資人若希望參與台股成長機會並降低權值股集中風險，聯邦009804就是追蹤台灣前50大企業，且能有效分散投資，避免單一龍頭持股比重過重，產品設計採半年配息，兼顧現金流與資本利得的機會，適合長期與定期定額投資。

