Meta未經許可 創建了泰勒絲等女星的調情聊天機器人

2025/08/31 10:09

Meta被爆出未經許可，創建了泰勒絲等女星的調情聊天機器人。（示意圖，路透）Meta被爆出未經許可，創建了泰勒絲等女星的調情聊天機器人。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》揭露，美國科技巨頭Meta未經許可，使用了包含美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）、美國女星喬韓森 （Scarlett Johansson）、海瑟薇（Anne Hathaway）等多位名人的姓名與肖像，創建了數十個調情式的社群媒體聊天機器人（chatbots）。

不僅如此，Meta還允許用戶創建公開可用的兒童名人聊天機器人，以16歲影星斯科貝爾（Walker Scobell）為例，當他的聊天機器人被要求「生成海灘照」時，竟出現了一張他上半身未著衣物的照片，並配文稱「挺可愛的吧？（Pretty cute, huh?）」。

《路透》路透在幾週的測試中觀察到，這些聊天機器人不只會模仿名人說話，還聲稱自己就是該名人本人，還會主動與測試用戶調情、約見面、甚至產出性感照片。

消息一出，引發道德與法律爭議。Meta已緊急刪除約12個相關機器人，並表示公司AI工具不應生成名人親密照片或任何兒童名人的圖像，承認是內部內容審核機制出現漏洞所致。

有法律專家表示，在美國加州，未經本人同意使用其姓名或肖像進行商業用途屬違法行為。此次事件中，Meta看起來並非創作「全新作品」，而是直接使用明星形象進行互動或吸引流量，恐將面臨法律挑戰。

