台股創新高散戶又愛又怕 投信：持股至少七成

2025/08/31 09:51

台股創新高散戶又愛又怕，投信建議持股至少七成。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕隨著台股上週盤中創下2萬4570點的歷史高點，不少投資人喊居高思危，也有散戶力薦持續追高，面對持續創新高的盤勢，投信業者多認為，投資人若擔心短線過熱，可選擇適度獲利了結，但建議持股至少應保留七成，免得錯過未來多頭行情。

野村優質基金經理人陳茹婷表示，目前來看，2026、2027年台股仍具備明確成長動能，AI在更多ASIC需求開出下成長性明確，而非AI的消費性電子有機會受惠AI應用與降息，攜手AI共同推升大盤向上攻堅，此外，若美國年底前僅降息1-2碼，明年有機會擴大至4-6碼，搭配基本面復甦，有望挹注行情再度噴出；她認為，若投資人真擔心短線盤勢過熱，也可選擇適度獲利了結，但應保留至少七成持股，以參與明後年的多頭行情。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜則認為，在AI加速滲透全球終端電子與伺服器放量加持之下，台灣出口佔比近9成的電子與資訊通信產品需求推升台灣7月出口總額再創歷史新高，他建議，科技股持續圍繞AI相關，投資布局首選晶圓代工2奈米供應鏈、IC設計、IP、雲端AI等題材等，並聚焦電子零組件、晶圓代工、散熱、網通。

網友回應
載入中
