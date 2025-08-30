華為半年來利潤崩了32％ 出口管制壓得難喘息

美歐出口管制迫使中國華為陷入困境，為確保未來發展，必須增加研發支出，導致上半年利潤大幅縮減。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美歐的出口管制迫使中國華為陷入困境，雖然該公司仍克服重重困難。遺憾的是，選擇這條路意味著華為必須增加研發支出，以確保其未來發展。不幸的是，這項決定對其淨利潤造成了影響，導致其上半年利潤縮減。

華為營收在2025年上半年實現令人印象深刻的4270億元人民幣（約台幣1.8兆元），創下2020年以來的最高紀錄。但華為的進步是有代價。根據路透報導，這家昔日的科技巨頭報告稱，由於為規避美國制裁而增加研發支出，2025年上半年利潤下降了32%。

華為收入370億元人民幣（約台幣1585億元），其支出從2024年上半年的889億元人民幣（約124.6億美元）增加至969億元人民幣（約台幣3809億元）。

華為的復甦始於其旗艦智慧型手機系列Mate 60的發布。這款手機搭載了採用中芯國際7奈米製程量產的麒麟9000S晶片。這次發佈在科技業引發無數爭議，美國政府甚至認為華為違反了貿易制裁條款，自行研發晶片。

目前，由於缺乏尖端的極紫外光曝光機EUV設備，華為無法研發適用於各種產品的「最先進」晶片組，因為中國最大的半導體製造商中芯國際目前僅限於7奈米製程。

