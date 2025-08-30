晴時多雲

與台斷交國金主不是北京！傳澳洲付逾80億遣送移民到諾魯安置

2025/08/30 22:27

澳洲宣布與諾魯簽署協議，將遣送數百名移民到該國安置。（美聯社）澳洲宣布與諾魯簽署協議，將遣送數百名移民到該國安置。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕澳洲宣布與太平洋島國諾魯簽署協議，將遣送數百名移民到這個土地貧瘠的國家接受安置，其中有些是被定罪的重刑犯。據悉，澳洲將向諾魯支付4.08億元澳元（約台幣81.6億），之後每年支付約7000萬澳元（約台幣14億）。

法新社報導，澳洲宣布與太平洋小國諾魯達成協議，允許其遣送數百名移民到這個荒蕪的島嶼。這項協議將影響超過220名移民澳洲人士，其中有些是被定罪的重罪犯。

諾魯政府29日在一份聲明中表示，內政部長柏克（Tony Burke）出訪諾魯時簽署這項合作備忘錄。聲明稱，此協議包含諾魯接受不具備停留澳洲合法權利的人士，給予他們適當待遇與長期居留的承諾。

聲明並指出，澳洲將提供資金支持這一安排，並支持諾魯的經濟復甦。但並未提及相關財務細節。

根據《雪梨晨驅報》（The Sydney Morning Herald）披露，根據協議，澳洲將向諾魯支付 4.08 億澳元，此後每年支付約 7000 萬澳元。

《南華早報》指出，世界銀行最近的評估顯示，諾魯特別容易受到氣候變遷的影響，失業率和健康問題嚴重。純淨的磷酸鹽礦床（肥料的關鍵成分），曾使諾魯成為地球上人均最富有的地方之一。但這些資源早已枯竭，如今研究人員估計，諾魯 80% 的土地因採礦而變得不再適合居住。

